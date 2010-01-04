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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

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شتر عمانی به قیمت 800 هزار دلار فروخته شد

شتر عمانی به قیمت 800 هزار دلار فروخته شد

مرد عمانی شتر خود را که تا کنون حائز چندین جایزه مسابقات سرعت شده بود به قیمت 800 هزار دلار معادل هشتصد میلیون تومان به یک ثروتمند اماراتی فروخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست، این شتر با نام "سهره"  از نسل شترهای اصیل عمانی بود که روز گذشته در مسقط به قیمت 800 هزار دلار به فروش رفت.

حمدون السلیمی صاحب عمانی این شتر در این باره اظهار داشت : سهره از اصیلترین شترهای عمان است که پیش از این برنده جوایز مختلفی در مسابقات سرعت این کشور و امارات شده بود.

وی تاکید کرد: فروش این شتر بار دیگر رونق را به بازار فروش شترهای عمانی که اخیرا در رکود به سر می برد باز گردانده و منافع اقتصادی خوبی برای عمان در پی دارد.

پرورش نسل اصیل شتر از عادات موروثی مردم عمان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است که همچنان آن را حفظ کرده اند.

در سالهای گذشته برخی از شترهای اصیل عمانی به مبالغی بیش از یک میلیون دلار هم به مشتریانی در امارات و قطر فروخته شده بود.

کد مطلب 1011282

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