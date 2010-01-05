توالی ژنوم باکتری دشمن دندان به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پارما در ایتالیا، دانشگاه بریستول در انگلیس و موسسه فورسیس در بوستون آمریکا توانستند به صفات ژنتیکی این باکتری که Bifidobacterium dentium نام دارد دست پیدا کنند.

DNA این باکتری به گونه ای است که می تواند PH محیط را بسیار اسیدی کند و انواع مختلفی از هیدروکربورها را هضم کند.

به این ترتیب این باکتری به یکی از مهمترین میکروارگانیسمهایی تبدیل شده است که قادرند دندانها را سوراخ کنند.

برای کشف پایه های ژنتیکی که به این باکتری اجازه می دهند در حفره دهان رشد کرده و به دندانها آسیب برسانند این دانشمندان بر روی بعضی از بیماریهای دهان و دندان انسان بررسی و سپس اقدام به توالی نویسی ژنوم این باکتری کردند.

براساس گزارش ساینس مگزین، نتایج این تحقیقات نشان می دهد که کد ژنتیکی این باکتری از یک کروموزوم واحد و 2 میلیون 636 هزار و 368 جفت پایه تشکیل شده که 89 درصد از این پایه ها محتوی اطلاعات لازم برای سنتز پروتئینها است.

به گفته این محققان، این باکتری دارای ژنهایی است که به آن اجازه می دهند نسبت به سایر گونه های خانواده Bifidobacterium قندهای بیشتری را هضم کند و بنابراین دارای حداکثر میزان انرژی برای زندگی بوده و بازده تولید مثل آن بسیار بالا است.

همچنین این باکتری ژنهایی دارد که از توانایی متابولیزه کردن هیدراتهای کربن حاضر در بزاق دهان برخوردارند و با سنتز پروتئینها می توانند به سطح دندانها آسیب رسانده و آنها را سوراخ کنند.