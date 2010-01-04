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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

آغاز هفته نهم لیگ والیبال/

دانشگاه آزاد برابر خراسان رضوی به پیروزی رسید

دانشگاه آزاد برابر خراسان رضوی به پیروزی رسید

نخستین دیدار هفته نهم رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با پیروزی تیم دانشگاه آزاد مقابل خراسان رضوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر دوشنبه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، شاگردان حمید موحدی پس از شکست (21 بر 25) در گیم نخست، سایر گیم‎ها را به ترتیب با پیروزی (25 بر 23)، (25 بر 18) و (25 بر 22) خود تمام کردند و با نتیجه 3 بر یک پیروز این دیدار معرفی شدند.

تیم دانشگاه آزاد با کسب این پیروزی مجموع امتیازات خود را به 12 رساند و از رده دوازدهم به ششم صعود کرد. مشهدی‎ها نیز با وجود شکست موفق به صعود چند پله‎ای در جدول رده‎بندی شدند.

هفته نهم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز چهارشنبه با انجام 7 بازی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1011304

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