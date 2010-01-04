دانشگاه آزاد برابر خراسان رضوی به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر دوشنبه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، شاگردان حمید موحدی پس از شکست (21 بر 25) در گیم نخست، سایر گیمها را به ترتیب با پیروزی (25 بر 23)، (25 بر 18) و (25 بر 22) خود تمام کردند و با نتیجه 3 بر یک پیروز این دیدار معرفی شدند.
تیم دانشگاه آزاد با کسب این پیروزی مجموع امتیازات خود را به 12 رساند و از رده دوازدهم به ششم صعود کرد. مشهدیها نیز با وجود شکست موفق به صعود چند پلهای در جدول ردهبندی شدند.
هفته نهم رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز چهارشنبه با انجام 7 بازی پیگیری خواهد شد.
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