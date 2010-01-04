23 هزار مترمکعب مخازن آب شرب در گلستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رضایی عصر دوشنبه در بازدید از این طرحها افزود: عملیات احداث مخازن 10 هزار متر مکعبی علی آباد کتول چهار هزار مترمکعبی گرگان و دو هزار متر مکعبی مینودشت با 98 درصد پیشرفت فیزیکی در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: مخازن 10 هزار متر مکعبی گرگان، دو هزار متر مکعبی فاضل آباد و دو هزار مترمکعبی نگین شهر با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در ادامه از ساخت یک ایستگاه پمپاژ در شهر مینودشت خبر داد و افزود: تاکنون بیش از 90 درصد کار ساخت این ایستگاه به پایان رسیده که همزمان در دهه فجر سال جاری به بهره داری می رسد.



وی از پیشرفت 95 درصدی فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان خبر داد و گفت: فاز نخست طرح فاضلاب شهر گرگان با اعتباری معادل 300 میلیارد ریال و 95 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

رضایی افزود: طی دو سال اخیر روند اجرای پروژه های جمع آوری و شبکه تصفیه ‌خانه فاضلاب گرگان تسریع شده است.

به گفته وی، دریافت بیش از 300 میلیارد ریال اعتبار از بانک توسعه اسلامی نیز برای بخش دوم تصفیه خانه فاضلاب گرگان هم در سفر اول دولت به استان تصویب شده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: مطالعات این پروژه از سال 1379 شروع و عملیات اجرایی این پروژه بزرگ از سال 1382 با اجرای خط انتقال باقطر هزار و 400 میلیمتر به طول بیش از سه کیلومتر آغاز شد.

وی عنوان کرد: طول شبکه فاضلاب شهر گرگان بالغ بر 491 کیلومتر است که تاکنون بالغ بر 220 کیلومتر از آن اجرا شده است.

وی افزود: تصفیه خانه فاضلاب این شهر، در زمینی به مساحت 14 هکتار در حال اجراست که تاکنون در بخش سازه بیش از 85 درصد در بخش مکانیکال و نصب تجهیزات، بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان، افق طرح را، برای جمعیت 450 هزار نفری شهر گرگان بیان کرد و افزود: فاز اول تصفیه خانه فاضلاب این شهر، برای جمعیت 150 هزار نفر با ظرفیت تصفیه 26 هزار مترمکعب در شبانه روز به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به واگذاری انشعاب فاضلاب شهر گرگان گفت: شش پیمانکار، مشغول نصب انشعاب فاضلاب بوده که تاکنون عملیات نصب شش هزار انشعاب فاضلاب خانگی اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه استان گلستان در منطقه گرم و خشک قرار داشته و کمبود آب، شرایط خاصی را ایجاد می کند، با اجرای این پروژه ها می توان 70 درصد آب مصرفی شهروندان گرگانی را بازیافت و در بخشهای کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار داد.

وی یادآور شد: در سفر ریاست جمهوری به استان، برای تکمیل فاز یک، 2 و 3 و ادامه خطوط اصلی، حدود 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی، از بانک توسعه اسلامی مصوب شده که مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

وی عنوان کرد: یکی از سیاستهای وزارت نیرو در سالهای اخیر، ساماندهی سیستم جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و احداث تصفیه خانه های مراکز استانهاست و در گلستان، این مسئله به دلیل وجود 200 هزار مشترک، در رئوس برنامه های مدیران آب و فاضلاب استان قرار گرفت.

پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر گرگان بر اساس برآورده های اولیه نیازمند اعتبار بالغ بر 850 میلیارد ریال بوده که از این مقدار تاکنون حدود 300 میلیارد ریال هزینه شده است.