35 پیشنهاد فرهنگی در هرمزگان آماده ارائه به هیئت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدحسن پرآور شامگاه دوشنبه پس از ارائه گزارش رئیس دانشگاه هرمزگان در مورد سند توسعه آموزش عالی استان افزود: سند توسعه آموزش عالی استان دارای اهمیت بالایی است و دانشگاه هرمزگان باید با همکاری سایر دانشگاه های استان نسبت به برطرف کردن خلا موجود اقدام کند.

وی با بیان اینکه توسعه آینده استان به آموزش عالی ختم می شود، افزود: دبیرخانه مسئول تهیه سند می تواند در سایر دانشگاه ها جلساتی در این خصوص داشته باشند، این سند بایستی به سرعت در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد تا آنها ظرف یک هفته نظرات خود را به دبیرخانه ارائه کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان بیان کرد: با توجه به اینکه خروجی آموزش و پرورش ورودی دانشگاه ها است، دانشگاه ها باید نسبت به آوردن رشته های متناسب با نیازهای استان اقدام کنند.

وی تاکید کرد: ضرورت فراهم کردن زمینه تحصیل در رشته های مورد نیاز استان به شدت وجود دارد و این می تواند باعث ماندگاری نیروی انسانی در استان شده و از خروج نیروی متخصص جلوگیری کند.

پرآور ابراز داشت: برای سفرهای استانی ریاست جمهوری بیش از 100 پیشنهاد فرهنگی به کارگروه تلفیق رسید و در جمع بندی های انجام شده در این کارگروه به 35 طرح رسیدیم و پیش بینی می شود بیش از 500 میلیارد ریال برای پیشنهادات فرهنگی برآورد شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اظهار امیدواری کرد: با تعاملی که با کارشناسان و وزرا به عمل می آوریم بسیاری از طرح ها را مصوب کنیم.

پرآور در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب نیز در جلسه کارگروه اجتماعی گفت: در سال گذشته بیش از 200 هزار بازدید کننده از نمایشگاه کتاب استان داشتیم.

وی تصریح کرد: استانداری در سال گذشته برای تهیه مکان دائمی نمایشگاه های استان بیش از 800 میلیارد ریال اختصاص داد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان یادآور شد: دستگاه های مختلف مانند آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ کنند که دانش آموزان و مردم استفاده مناسبی از نمایشگاه داشته باشند.

وی ادامه داد: 400 میلیارد تومان یارانه ای که وزارتخانه برای تهیه کتاب اختصاص داده را به گو نه ای تخصیص دهیم که مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: در عناوین کتابها دقت شود که کتابی تهیه شود که مورد استفاده جوانان و جامعه باشد و نظارت بر عرضه کتاب نیز مد نظر قرار گیرد.

محمد پاکدامن، معاون اجتماعی استانداری نیز در این جلسه گفت: برای تهیه پیشنهادات دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری به استان بیش از هزار و 200 ساعت جلسه برگزار شده است و 470 مصوبه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: 70 طرح پیشنهادی حالت نرم افزاری دارد که با اعتباری بالغ بر حدود 500 میلیارد ریال در یک طرح و 30 طرح در قالب سخت افزاری گنجانده شده است که در زمینه های صنایع دستی، آموزش و پرورش، مساجد و مصلاها، کتابخانه ها و کتابخوانی، آموزش عالی و سایر زمینه های فرهنگی است.

وی یادآور شد: در صورت تصویب این طرح و طرحهای ورزشی شاهد رشد خوبی در استان خواهیم بود.

رئیس دانشگاه هرمزگان به عنوان متولی تهیه سند چشم انداز در این جلسه گفت: متاسفانه همکاری سایر دانشگاه ها با دبیرخانه تهیه سند چشم انداز توسعه آموزش عالی استان کم بوده است.