اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم هنرهای فردی بزرگسالان پهلوانی و زورخانه‌ ای استان یزد عازم استان فارس شد.

این تیم متشکل از رضا میرحسینی در وزن 60 - 55 کیلوگرم، علی دهقانی در وزن 70 - 60 کیلوگرم، عباس میرشمسی در وزن 70 - 80 کیلوگرم از تاریخ 15 تا 18 دی‌ ماه در استان فارس به انجام هنرهای فردی خواهند پرداخت. علی‌ اکبر برهانی نیز به عنوان سرپرست و مربی تیم استان یزد را همراهی می ‌کند.

پیروزی تیم فوتسال استانداری یزد در لیگ برتر فوتسال استان

تیم فوتسال استانداری یزد در ادامه بازی های خود در لیگ برتر فوتسال استان، با شکست تیم پیشگامان کویر در دومین دیدار از دور برگشت این مسابقات، با کسب 18 امتیاز به صدرنشینی خود در گروه یک این دوره از مسابقات ادامه داد.

در این دیدار که در محل سالن ورزشی وحدت شهرستان یزد برگزار شد، تیم فوتسال استانداری در پایان با نتیجه 5 بر 4 تیم پیشگامان کویر را شکست داد.

تیم موتورسواری استان یزد عازم مسابقات قهرمانی کشور شد

تیم موتورسواری و اتومبیلرانی استان یزد برای شرکت در مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور عازم استان کرمان شد. این مسابقات از 17 تا 18 دی ماه جاری در استان کرمان برگزار خواهد شد.

تیم استان یزد متشکل از مهران شبان‌ پور در کلاس‌ 65 سی ‌سی، رضا پورمحمدی در کلاس 125 سی‌ سی، رضا کلانتری در کلاس 125 سی‌ سی، حسین کریمی در کلاس 250 سی‌ سی به مربیگری حیدر زارع ‌زاده عازم این استان خواهد شد.

تشکیل جلسه کمیته ورزش ستاد دهه فجر در تربیت بدنی استان یزد

نخستین جلسه کمیته ورزش ستاد دهه فجر استان یزد با حضور مدیرکل تربیت بدنی استان یزد، معاونت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، معاونت هماهنگ ‌کننده نیروی انتظامی، معاونت توسعه ورزش استان، مسئولان تربیت بدنی دانشگاه آزاد و سراسری، مسئول ورزش بانوان و جمعی از روسای هیئتهای ورزشی استان یزد برگزار شد.

در این جلسه برنامه‌ ها و مسابقات ورزشی که قرار است در این دهه برگزار شود، مورد بحث و تبادل ‌نظر قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد، اعضای ستاد و روسای تربیت بدنی شهرستان‌های استان یزد برنامه‌های خود را در اسرع وقت به صورت مکتوب به کمیته ورزش استان ارسال کنند.

مسئولیت کمیته ورزش ستاد دهه فجر استان یزد را احمد کمالی، مدیرکل تربیت بدنی استان و جانشینی آن را معاونت توسعه ورزش تربیت بدنی استان یزد بر عهده دارد و عباس الوانساز نیز به عنوان دبیر کمیته ورزش ستاد دهه فجر استان یزد معرفی شده است.