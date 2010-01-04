ارتباط تصویری الکترونیکی بین ایستگاه های راه آهن شمال فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه آهن شمال عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این طرح در ساری با اشاره به اهمیت ارتباطات در راه آهن، راه اندازی این سامانه را تحول بزرگی در بکارگیری فناوری ارتباطات دیجیتالی در راه آهن جمهوری اسلامی دانست و بر نقش آن در سلامت ارتباطات بین ایستگاهی که در صنعت ریلی بسیار حائز اهمیت است تاکید کرد.

سیدفرهاد ظهور پرواز افزود: با توجه به اینکه در اکثر نواحی راه آهن و در ناحیه راه آهن شمال از چند سال قبل تجهیزات فیبر نوری مورد استفاده قرار گرفته بنابراین امروز شاهد یکی از ره آوردهای فیبرنوری که همین پروژه پارتی لاین تصویری بوده هستند.

به گفته وی، در سیستم قدیمی ارتباطات تلفنی که از سیمهای هوایی استفاده می شد مشکلات متعددی برای ارتباطات و ارسال پیامهای نامفهوم وجود داشته که امروزه با فناوری فیبرنوری 95 درصد مشکلات ارتباطی رفع شده است.

ظهورپرواز با اشاره به فراهم بودن بستر ارتباطات دیجیتالی از طریق فیبرنوری در راه آهن شمال گفت: پس از فراهم شدن ارتباط فیبر نوری از سال گذشته با تلاشهای به عمل آمده از سوی متخصصان داخلی شاهد راه اندازی فاز اول پروژه پارتی لاین تصویری در سامانه حمل و نقل ریلی شمال کشور هستیم که از این طریق ارتباط تصویری بین کلیه ایستگاه های راه آهن شمال از گرمسار تا گرگان که مسلما نقش مهمی در دریافت و ارسال اطلاعات درست دارد، برقرار خواهد شد.

رئیس اداره ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن شمال نیز گفت: این پروژه یکی از مزیتهای اولیه فیبرنوری است که در اداره کل راه آهن شمال با توجه به فراهم بودن کلیه زیرساختها از جمله ساختمانها و تجهیزات دیتاسوئیچ و کابلها و کانالهای کاریری، برای اولین بار در سطح راه آهن کشور به بهره برداری می رسد.

حجت رضایی افزود: این سامانه قابلیت ارسال تصاویر، ارسال متن، تماسهای گروهی و تماسهای ویدئو کنفرانسی را داراست و در حال حاضر نیز بنابرضرورتهای موجود در این سیستم، فعلا فقط تماسهای تصویری هر ایستگاه با طرفین و با کنترل مرکزی ناحیه تعریف شده است.

به گفته رضایی با تجهیز این فناوری کنترل ناحیه نیز قابلیت تماس تصویری با کلیه ایستگاه ها را دارا خواهد بود.

وی افزود: در شرایط خاص هر تعداد ایستگاه های طول خط می توانند با همدیگر به صورت ویدئو کنفرانسی ارتباط تصویری داشته باشند.

برای اجرای پروژه پارتی لاین تصویری راه آهن شمال که شروع عملیات آن از اوایل سال 86 بوده نزدیک به هفت میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده است.