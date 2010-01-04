آموزش اصول حفظ اسناد به کارمندان ادارات وابسته به قوه قضاییه یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان یزد بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه این دوره آموزشی با بیان اینکه اصل پیشگیری و آگاه‌ سازی پرسنل مورد تاکید ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات کل کشور و ریاست کل دادگستری استان یزد است، افزود: با توجه به اینکه دادگستری یکی از مجموعه‌ هایی است که مدارک و اسناد در آن نگهداری می ‌شود و نیاز به حساس‌ سازی و آموزش دارد، این دوره با هدف ترویج فرهنگ حفاظتی و آموزش و آگاه ‌سازی پرسنل در زمینه حفاظت از اسناد و مدارک طبقه‌ بندی شده برگزار می ‌شود.

غلامعلی دهشیری با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با جان و مال و آبروی مردم سر و کار دارد، اظهار داشت: حمایت از حقوق ارباب رجوع با مراقبت و صیانت از اسناد و پرونده‌ های آنان در دستگاه قضایی از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموعه قضایی استان یزد پرسنل تعامل سازنده‌ ای با مسئولان و حفاظت و اطلاعات دادگستری استان دارند و با صداقت، کیاست و سلامت نفس کامل و با روحیه خداترسی و اطاعت از فرامین الهی و بزرگان دین که مهمترین عامل پیشگیری از خطاست، همگام با قضات خدوم استان در راه اجرای عدالت گام بر می‌دارند.

دهشیری عنوان کرد: این دوره آموزشی با حضور 350 نفر از پرسنل دادگستری استان به مدت هشت ساعت با همت معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری استان برگزار می ‌شود و در پایان نیز از مطالب ارائه شده آزمونی گرفته و گواهینامه آموزشی صادر می ‌شود.

مدیرکل حفاظت و پیشگیری مرکز قوه قضاییه نیز با اشاره به اینکه حفاظت از اسناد و مدارک طبقه ‌بندی شده وظیفه‌ ای است که در دستگاه قضایی بر عهده ماست، افزود: حفاظت از اسناد و مدارک در جهت اجرای عدالت تاثیر مثبتی دارد و به طور طبیعی رعایت نکردن اقدامات حفاظتی نیز تبعات منفی برای دستگاه قضایی به دنبال دارد.

ایرج نادمی به تشریح وظایف حفاظت و اطلاعات در دستگاه قضایی، حفاظت از اسناد و مدارک، تهدیدات و .... پرداخت.