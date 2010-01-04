آموزش فنی در زندان استان یزد گسترش می‌ یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد اکبرنژاد عصر دوشنبه در بازدید از مراکز فنی و حرفه‌ ای شماره یک و دو یزد به همراه مدیرکل زندانهای استان، روسای زندان‌ های شهرستان‌ های استان، کارشناسان آموزشی و فرهنگی زندان اظهار داشت: به زودی تمامی آموزش ‌های ارائه شده در این مراکز به زندان‌ ها نیز راه می‌ یابد تا در زمینه مهارت‌ آموزی به زندانیان و تضمین شغل آنها پس از آزادی، گامی موثر برداشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ساختمان نوسازی برای ایجاد مرکز آموزش زندانیان با نیازسنجی کارشناسان دو اداره کل فنی و حرفه ‌ای و زندانهای استان یزد مهیا شده و مورد برنامه‌ ریزی و تجهیز قرار گرفته تا آموزش ‌های مهارتی داخل زندان از سال آینده از نظر کمی و کیفی گسترش یابد.

اکبرنژاد اظهار امیدواری کرد که با ارائه آموزش‌ های مورد نیاز زندانیان به آنها بتوانیم به نحوی در کاهش تکرار جرائم توسط آنها به وسیله مبارزه با فقر و بیکاری خدمتی انجام داده باشیم.

بازدید مدیرکل زندان ‌های استان یزد و هیئت همراه در پی بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای استان یزد، معاونان وی، کارشناسان و رئیس مرکز شماره یک یزد در آذرماه سال جاری از زندان یزد انجام شد.

این بازدید موجب برنامه ‌ریزی و تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه‌ ای زندان یزد با امکانات نوین برای زندانیان شد.