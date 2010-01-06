مدیرکل دفتر تسهیلات بانکی و اقتصادی وزارت تعاون در گفتگو با مهر از ابلاغ بخشنامه استفاده از حمایتهای تسهیلاتی کارگروه حمایت از تولید دولت برای واحدهای تولیدی بحران دار تعاونی و همچنین برای استفاده از امکانات استمهال بدهی واحدها به استانها خبر داد و گفت: وزارت تعاون با ابلاغ بخشنامه ای به استانها اجرای طرح حمایت از تولید را در بخش تعاون دنبال می کند.

احمد اسدی اظهار داشت: در این زمینه استانها پس از ابلاغیه اعلام کردند که برخی از واحدهای تعاونی فعال در کشور مشمول دریافت کمکهای دولت در بخش حمایت از تولید و همچنین استمهال بدهی هستند. بدیهی است همکاری بانکها در این بخش می تواند کارساز باشد.

وی در ادامه از اظهار گلایه دو استان در خصوص عدم همکاری یکی از بانکهای دولتی که به تازگی درصدی از سهام آن خصوصی شده است، خبر داد و گفت: البته برای حل این مشکل اقداماتی شده است.

این مقام مسئول وزارت تعاون در زمینه برآورد وزارت تعاون در مورد تعداد تعاونی های مشمول طرح حمایتی و همچنین رقم مورد نیاز، افزود: به صورت کلی در استانها این نیاز اعلام شده است ولی در حال حاضر تعداد تعاونی ها و رقم مورد نیازشان مشخص نیست.

به گزارش مهر، اخیرا هیئت وزیران با توجه به اهمیت تعاونی ها در اقتصاد کشور و به منظور توسعه آنها با مشارکت بخش تعاون در تصمیم گیری، مدیریت تولید و لزوم برنامه ریزی صحیح و در راستای اعطای تسهیلات مناسب، با عضویت وزیر تعاون در کارگروه حمایت از تولید موافقت کرده است.

کارگروه حمایت از تولید به منظور بررسی و تصمیم گیری برای رفع موانع و مشکلات فراوری تولید، ایجاد انگیزه، امید و تحرک بیشتر برای فعالان عرصه های تولید کشور، رسیدگی به وضعیت واحدهای مشکل دار در بخشهای مختلف در دولت تشکیل شده است.

علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و رئیس کارگروه حمایت از دولت نیز اخیرا گفته است: با هدف کمک به واحدهای تولید فعال کشور و جبران کمبود نقدینگی ، بدهی بانکی 6700 واحد تولیدی به میزان اعتباری 25 هزار میلیارد ریال برای مدت یکسال استمهال شده است.

وی افزوده است: این تصمیم شامل واحدهای تولیدی فعالی که بدهی بانکی آنها کمتر از 20 میلیارد ریال است می شود که بی سابقه ترین حمایت از صنعت است. محرابیان همچنین اعلام کرده است: لیست جدید استمهال بدهی بانکی واحدهای تولیدی برای مدت یکسال در راه است.

این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: استمهال بدهی واحدها اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی می گذارد.

رئیس کل بانک مرکزی به دولتمردان توصیه کرده است: برخی از تولید کنندگان و صادرکنندگان درخواست استمهال تسهیلات خود را داشته اند، اما با توجه به اثرات منفی این کار بهتر است برای حل مشکلات صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود.

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانکها به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.