معاون وزیربهداشت درگفتگوبامهر: مخالف لغو کلاسها و امتحانات هستیم/ دانشجوی منتقد و معاند را تفکیک کنیم

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود اصل اساسی وزارت بهداشت این است که کلاسهای دانشگاه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط خاصی تعطیل نشود. اوضاع و احوال سیاسی نباید منجر به این شود که کلاسها با مشکل مواجه شوند چرا که شرکت در کلاس و استفاده از درس حق عمومی همه دانشجویان است.

وی خاطرنشان کرد: دولت و مردم برای برگزاری هر کدام از این کلاسها هزینه زیادی می پردازند و ما با هر روندی از سوی هر گروهی که بخواهد به هر دلیلی کلاسها را تعطیل کند و یا موجب لغو امتحانات شود، مخالفیم.

وی از دعوت کلیه تشکلهای فعال دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی در نشست مشترک با معاونت دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ما از دانشگاههای علوم پزشکی خواستیم که دانشجویان نماینده تشکلها و شوراهای صنفی را به ما معرفی کنند و پیرو این درخواست نشستی با حضور برخی از این تشکلها انجام شد.

دانشجویان منتقد و معاند را باید از هم جدا کنیم

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: واقعاً دانشجویان منتقد و معاند را باید از هم جدا کنیم. ممکن است تعدادی دانشجوی منتقد داشته باشیم اما به نظر می رسد که تعداد دانشجوی معاند در میان دانشجویان علوم پزشکی زیاد نباشد.

وی تاکید کرد: به هر حال دانشجویان معاند باید شناخته شوند و طبق قانون هم با آنها برخورد شود.

برخورد با دانشجوی منتقد روش خاص خود را دارد

ترکستانی خاطرنشان کرد: برخورد با دانشجوی منتقد هم روش خودش را دارد و بارها گفته شده که دانشجویان با حضور اهل فن حرف های خود را بزنند چرا که هرچه گفتمان بیشتر باشد مشکلات بهتر حل می شود.

کار سیاسی نباید اصل کار دانشجو قرار گیرد

وی در خصوص فعالیت سیاسی دانشجویان علوم پزشکی به مهر گفت: ما نمی گوییم دانشجو کار سیاسی نکند اما کار سیاسی نباید اصل کار دانشجو قرار گیرد. انتظار این است که دانشجو و دانشگاهها مایه آرامش خانواده ها باشند.

معاون دانشجویی وزارت بهداشت اضافه کرد: امروز زمان علم است و در جنگ نرم هم باید با قوی تر شدن در حوزه های علمی مسلح شویم. هدف اصلی ما این است که اخلاق، علم و تهذیب و ورزش را در دانشگاهها نهادینه کنیم و دانشجویان هم می توانند در کنار آن، فعالیتهای سیاسی را طبق روال و قانون انجام دهند.