تصویب اصول حاکم بر برنامه ریزی و ساماندهی اساتید حوزه های علمیه

حجت الاسلام سید غلامرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این اصول با هدف تعریف رابطه تعریف شده میان اساتید و حوزه های علمیه تدوین شده است که اصول حاکم بر آن در شور اول شورای عالی حوزه تصویب شده که در صورت تصویب در شور نهایی به عنوان مصوبه شورای عالی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: تقویت جایگاه اساتید به عنوان شخصیتی جامع کمالات معنوی و علمی و تاثیر گذار در تعلیم و تربیت طلاب، تاکید بر حفظ و تقویت سنت استاد پروری از میان طلاب جوان و مستعد، ایجاد زمینه حضور و استفاده حداکثری از اساتید در مدارس، دوری از افراد و تفریط در گزینش اساتید بخشی از این اصول است.

مدیر طرح و برنامه شورای عالی حوزه علمیه قم افزود: تاکید بر به کارگیری اساتید در مدارس به صورت متنوع و منعطف، تعیین حداکثر 60 درصد اساتید به صورت ثابت، انجام ارزیابی عملکرد اساتید توسط مرکز با مشارکت مدیران مدارس، تاکید بر نقش مدیران مدارس در جذب، به کارگیری، ارزیابی و تغییر اساتید و تناسب حقوق اساتید با شئون حوزه نیز بخش های دیگر این اصول کلی است.