ثبت نام در حوزه های علمیه خواهران اینترنتی شد/ پذیرش در 5 رشته تخصصی

حجت الاسلام محسن محدث در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پذیرش علاقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه خواهران از اول بهمن ماه به مدت یک ماه در سراسر کشور انجام خواهد شد. اولویت ثبت نام نیز ثبت نام اینترنتی است اما اگر افرادی دسترسی به اینترنت نداشتند می توانند برای ثبت نام به مدارس علمیه خواهران مراجعه کنند.

وی افزود: پذیرش در سطح دو (کارشناسی) در دو دوره تحصیلی حضوری و نیمه حضوری و در سطح سه (کارشناسی ارشد) در 5 رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن، کلام، فلسفه، تاریخ اسلام و فقه و اصول در دو دوره حضوری و غیر حضوری انجام خواهد شد.

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه آزمون ورودی سطح دو (کارشناسی) در 24 اردیبهشت برگزار می شود گفت: آزمون ورودی رشته های تخصصی در سطح سه (کارشناسی ارشد) نیز در دو مرحله خواهد بود. آزمون دروس عمومی در سوم اردیبهشت و آزمون دروس تخصصی در 21 خرداد برگزار می شود و نتایج آزمون های ورودی نیز در تیر ماه اعلام خواهد شد.