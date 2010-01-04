عربستان به هتاکی وهابیون کینه توز به مراجع شیعه پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی امروز به شدت از نهادهای وهابی عربستان در پی جسارت گستاخانه یکی از شخصیتهای وهابی این کشور به مقام آیت الله العظمی علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق ، انتقاد کرد.



چندی پیش، محمد العریفی از شخصیتهای وهابی سعودی اظهارات گستاخانه ای بر ضد آیت الله سیستانی بر زبان راند.



نوری المالکی پس از دیدار با آیت الله سیستانی در نجف اشرف گفت : به گستاخی های نهاد مذهبی عربستان و شخصیتهایی که خود را عالم می خوانند، عادت کرده ایم، این افراد پیوسته دست به اهانت می زنند، زیرا دارای افکار تکفیری کینه توزانه خصمانه هستند.



مالکی افزود : نهاد مذهبی عربستان باید این افراد را کنترل کند، حکومت عربستان هم در این زمینه مسئول است و باید به کسانی که حکم تکفیر می دهند و فتنه افکنی می کنند، واکنش نشان دهد و آنها را مهار کند، زیرا این اولین بار نیست که شخصیتهای مطرح دینی و مراجع شیعی مورد هجمه این شخصیتهای وهابی قرار می گیرند.



العریفی در خطبه نماز جمعه اخیرش در مسجد البواردی در ریاض با عنوان "داستان حوثی ها" با گستاخی هر چه تمام تر، اظهارات وقیحانه ای را بر ضد آیت الله سیستانی بر زبان راند و بار دیگر پیروان مذهب شیعه اثنی عشری را تکفیر کرد.



وی درخواست برخی طرفها از آیت الله سیستانی را برای میانجیگری به منظور حل بحران داخلی یمن به تمسخر گرفت و مرجع عالیقدر تشیع در عراق را با الفاظ و القاب زشت و زننده مورد خطاب قرار داد تا بار دیگر عمق کینه و خصومت فرقه وهابی با مکتب اهل بیت(ع) و پیروان آن را نشان دهد.