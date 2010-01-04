10 پارک محله ای در شهر زاهدان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر دوشنبه در یک بازدید سه ساعته از سطح شهر زاهدان، روند اجرایی بهسازی معابر، پروژه های عمران شهری، احداث میادین و پارکها را از نزدیک بررسی و ارزیابی کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه عملیات اجرای احداث 10 پارک محله ای در سطح شهر زاهدان در حال اجراست، اظهار داشت: با ایجاد اماکن سرگرمی و تفریحی به ویژه برای کودکان و نوجوانان در آینده ای نزدیک شاهد شهری ایده آل خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به تصویب زاهدان به عنوان کلانشهر، توسعه فضاهای سبز، ایجاد اماکن فرهنگی، تفریحی و گردشگری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

آزاد اضافه کرد: با توجه به تأکید رئیس جمهور در دومین دور سفر هیئت دولت به سیستان و بلوچستان مبنی بر زیباسازی شهرهای استان به ویژه مرکز استان در سال جاری اجرای عملیات 30 پروژه عمران شهری در سطح شهر زاهدان با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال آغاز شده است.

وی اعلام کرد: این در حالیست که طرح نهضت آسفالت در شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان با 40 میلیارد ریال شروع شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اظهار رضایت از روند اجرایی پروژه های عمران شهری در یک ماه اخیر، بر تسریع در جمع آوری زباله ها و نخاله های سطح شهر و حواشی آن تأکید داشت و برای کاهش ترافیک دستور بازگشایی برخی معابر را نیز صادر کرد.