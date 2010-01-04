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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۰۲

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت آیت الله علی صافی

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت آیت الله علی صافی

حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی خطاب به حضرت آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی ارتحال مرحوم آیت الله حاج آقا علی صافی رحمت الله علیه را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی دامت برکاته

ارتحال اخوی مکرم مرحوم آیت الله آقای حاج آقا علی صافی رحمت الله علیه را به آن جناب و دیگر بازماندگان و به همه ارادتمندان ایشان به ویژه مردم مومن گلپایگان تسلیت عرض می کنم.

این فقیه عالیقدر که از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله العظمی بروجردی اعلی الله مقامه بودند عمر با برکت خود را در خدمت علم و دین گذرانیدند و امید است مشمول فضل و رحمت و مغفرت الهی بوده باشند.

علو درجات آن مرحوم و بقاء وجود شریف جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می کنم .

سید علی خامنه ای

14 دی 1388

 

کد مطلب 1011409

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