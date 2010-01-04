تجربیات مدیران گذشته چراغ راه آینده سایپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی دادرس، دارا غزنوی، منوچهر صالحی، سید مهرداد هاشمی و سید حمید سجادی مدیرانی بودند که از سال 1370 هدایت باشگاه سایپا را برعهده داشتند و یکشنبه شب در نشستی به تبادل تجربیات و نقطه نظرات خود پرداختند.

آرش کوشا مدیرعامل شرکت سایپا در ابتدای این نشست، هدف از برگزاری این جلسه را افزایش دوستی ها و بهره گیری بیشتر از ظرفیت ها و تجربیات اعلام و تصریح کرد: در کنار منابع انسانی که بدون شک سرمایه های اصلی هر سازمانی را تشکیل می دهند، استفاده از تجربیات عظیم مدیران محترم عامل گذشته سرمایه ای بس گران سنگ است که بایستی مورد توجه عمیق، جدی و کاربردی قرار گیرد.



وی در ادامه افزود: متاسفانه در هر سازمانی سرمایه های مدیریتی مدیران عامل گذشته به دلایل مختلف مستند سازی نمی شود و همین موضوع یکی از اشکالات اساسی سیستم مدیریتی امروز کشور است.



کوشا ثبت تجربیات مدیران و ایجاد بانک اطلاعاتی را به عنوان چراغ راه فعالیت های بعدی شرکت دانست و خاطر نشان کرد: بناداریم این نشست ها را در فاصله های زمانی شش ماهه برگزار کرده و ضمن مرورمجدد اهداف به تصمیماتی مهم در این راستا دست یابیم.



دادرس: باورم نمی شود!

مهدی دادرس، درجلسه مدیران عامل ادوار شرکت فرهنگی ورزشی سایپا گفت : برگزاری این نشست را حتی درخواب هم نمی دیدم چرا که باورم نمی شود چنین عزم و اراده ای در سیستم مدیریت ورزشی کشور ایجاد شده باشد.



دادرس که به عنوان اولین مدیرعامل باشگاه سایپا به این جلسه دعوت شده بود، در ادامه افزود: به آقای کوشا به خاطر برگزاری چنین نشست صمیمانه ای تبریک می گویم و امیدوارم اینگونه نشست ها الگویی برای سایر مدیران ورزشی شود.





غزنوی : دوره مدیریتی پر فراز و نشیبی داشتم

در ادامه این نشست، دارا غزنوی دومین مدیرعامل باشگاه سایپا ضمن تشکر از کوشا مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا به خاطر تشکیل این نشست، به فراز و فرودهای باشگاه سایپا در دوره مدیریت خویش اشاره و تصریح کرد: در آن زمان باشگاه سایپا فاقد تشکیلات اداری و ساختاری منسجمی بود و منابع مالی کافی نیز در اختیار نداشت ضمن اینکه ورزش نیز تا به اندازه کنونی حرفه ای نشده بود.



صالحی : ورزش سایپا باید جهانی شود

منوچهرصالحی سومین مدیرعامل باشگاه سایپا بود که به ایراد سخنرانی پرداخت. منوچهرصالحی تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم که ورزش سایپا بایستی جهانی شود و به چهره ای قوی و تاثیرگذار در ورزش کشور و جهان تبدیل شود.



صالحی با اشاره به اینکه "برند" سایپا می تواند درجهان ورزشی تاثیری ماندگار برجای بگذارد تاکید کرد: با مدیریت هماهنگ و منسجمی که در مجموعه مدیریتی گروه و باشگاه سایپا شاهد هستم، معتقدم برهه کنونی بهترین زمان برای جهانی کردن"برند" و متعاقب آن فوتبال سایپاست.



هاشمی : سرمایه های انسانی محور توسعه هستند

مهرداد هاشمی، چهارمین مدیرعامل ادواری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا، پس از صالحی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی برگزاری این نشست را به مدیرعامل شرکت تبریک گفت و از آن به عنوان یک نقطه عطف نام برد.



هاشمی ضمن تایید اینکه سرمایه های انسانی محور توسعه هستند، تصریح کرد: اینجانب به عنوان عضو کوچک خانواده سایپا آمادگی کامل دارم تجربیات مدیریتی خویش در دوران مدیرعاملی باشگاه سایپا را در اختیار همکاران قرار دهم.



سجادی : سایپا الگویی برای باشگاه داری است

سید حمید سجادی پنجمین مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا که هم اکنون در مسئولیت معاون سازمان تربیت بدنی در ورزش قهرمانی انجام وظیفه می کند، در سخنانی از متولی برگزاری چنین نشستی تقدیر و تشکر کرد و گفت : خوشبختانه باشگاه سایپا در میان باشگاه های کشور به عنوان یک الگوی تمام عیار مطرح است.



وی در همین باره اظهار کرد: در نشستی که با فراکسیون ورزشی مجلس شورای اسلامی درمحل سازمان تربیت بدنی داشتم، آنان در بیان مثالهای خود از یک باشگاه سالم و حرفه ای، بارها از سایپا نام می بردند که این موضوع مایه مباهات و نشان دهنده پی ریزی درست ساختارهای باشگاه از ابتدا تاکنون بوده است.



پوستین دوز: ورزش بزرگترین رسانه است

نعمت ا.. پوستین دوز مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که به عنوان میهمان ویژه به این نشست هم اندیشی دعوت شده بود، در سخنانی اظهار کرد: اندیشه زیبای برگزاری چنین هم اندیشی که در نوع خود "نادر" و "نوآورانه" است، بایستی مورد تکریم و توجه قرار گیرد.



پوستین دوز با تاکید بر اینکه نگاه حاکم بر ورزش باید اقتصادی محورباشد، تصریح کرد: نگاه اقتصادی به ورزش یا در واقع "اقتصاد ورزش" موجب پیشرفت ورزشی کشور و تعالی همه جانبه آن خواهد شد.