شاهین بوشهر برابر سپاهان نوین شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی که برای برپایی اردویی یک هفته ای راهی اصفهان شده است، عصر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم سپاهان نوین با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد.

در این دیدار تدارکاتی که در کمپ تمرینی ورزشگاه صفائیه برگزار شد، رضا بازیاری تنها گل تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی را به ثمر رساند.

شاگردان محمود یاوری روزچهارشنبه هفته جاری و در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی اصفهان، برابر تیم فوتبال ذوب آهن نوین به میدان می رود.

از سوی دیگر محمدرضا امینی و رضا نظرزاده بازیکنان جدید تیم فوتبال شاهین هم کارت بازی خود را دریافت کردند و در دیدار هفته بیست و دوم این تیم برابر ابومسلم که یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار می شود، حضور خواهند داشت.