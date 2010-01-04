احیای مجدد پلیس قضایی در دستور کار قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی با اعلام این مطلب در دیدار اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و استقبال از پیشنهاد نمایندگان در خصوص ضرورت احیای مجدد پلیس قضایی تصریح کرد : ما اعتقاد کامل بر احیای این نهاد برای اجرای دقیق دستورات قضایی داریم و مشابه این پلیس نیز در بسیاری از کشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظیفه است.

وی افزود : تعامل با سایر قوا خصوصا قوه مقننه از سیاستهای اصولی و جدی قوه قضاییه است و باید با تعامل و همکاری مستمر در جهت انجام کارشناسی لازم و بررسی لوایح و اقدامات موثری در خصوص لوایح معطل مانده صورت پذیرد.

رئیس قوه قضائیه تدوین لوایح مناسب قضایی را بسیار مهم دانست و تاکید کرد : خوشبختانه مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی با قوه قضاییه داشته است و امیدواریم با تعامل موجود در بحث بررسی بودجه نیز شاهد همکاری و مساعدت قوه قانونگذاری در ترمیم بودجه قوه قضاییه باشیم چون برای به روز کردن برنامه های جاری و آینده و رفع مشکالات بجا مانده نیازمند تصویب بودجه ای جهشی هستیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به صبحتها و درخواستهای تعدادی از نمایندگان در رابطه با قاطعیت قوه قضائیه درباره مسائل روز عاشورا اظهار داشت: مردم در صحنه عکس العمل قاطع و مناسبی نسبت به هتاکان روز عاشورا از خود بروز دادند و همانگونه که بارها اعلام شده است قوه قضاییه در این مسئله به وظایف قانونی خود عمل نموده و امیدواریم سطح توقعات همه افراد در درخواست اعمال قاطعیت و سرعت از دستگاه قضایی در چارچوب قانون باشد.

وی همچنین تاکید کرد: در مورد متهمان حوادث قبل از عاشورا با توجه به گستردگی کار قضایی و پیچدگی موضوع تقریبا رسیدگی به بسیاری از پرونده ها صورت گرفته و بزودی در این مورد اطلاع رسانی خواهد شد.