به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان درس مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران در رشته علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب روز دوشنبه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار و برخی سئوالات خود را درباره این درس مطرح کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار در پاسخ به سئوالی درباره رابطه جبهه ملی و آیت‌الله کاشانی پس از ملی شدن صنعت نفت، گفت: پیروزی ایران در ملی کردن صنعت نفت مدیون همکاری و هماهنگی آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق بود ولی پس از پیروزی به دلیل اختلافاتی که در نحوه اداره برخی مسائل بروز کرد دولت مصدق تضعیف و در نهایت به دلیل جدایی از آیت‌الله کاشانی سقوط کرد. در بررسی این موضوع نقش رابطه مسائل ملی با مذهب در قدرت سیاسی قابل رویت است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره رابطه نفت و انرژی با قدرت تاکید کرد: در عرصه بین‌المللی امروز نفت در کشورهای دارای تکنولوژی و پیشرفته ایجاد قدرت سیاسی مضاعف کرده است و آنها با اعمال مالیات‌های سنگین برای دولت‌های خود تولید هزاران محصول صنعتی از این ماده ارزشمند، ایجاد درآمدی به مراتب بیش از کشورهای تولیدکننده می ‌کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: عمده کشورهای تولیدکننده نفت به دلیل عدم استفاده مطلوب از این ماده پرارزش و نقش منفی سیاستهای کشورهای استعمارگر در این کشورها، نتوانسته‌اند از این سرمایه ملی به نحو مطلوب در اداره کشور خود استفاده کنند و بهره اصلی از این ماده را کشورهای پیشرفته می‌برند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی در خصوص نحوه استفاده بهینه از درآمدهای نفتی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های کلی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسید تعیین کرد تا هزینه جاری کشور ظرف ده سال از درآمدهای نفتی منقطع و از منابع مالی ناشی از نفت به عنوان یک سرمایه برای توسعه کشور استفاده کنیم.

وی افزود: عمل به این سیاست می تواند این ثروت عظیم را در اختیار توسعه و پیشرفت کشور قرار دهد و مسایل و مشکلات ناشی از استفاده غیربهینه از این ماده را حل کند که البته تا کنون این سیاست محقق نشده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در جواب به پرسش دیگری درباره رابطه تحریم ایران با قیمت نفت در عرصه جهانی تاکید کرد: کشورهای سلطه ‌گر اکنون از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران جلوگیری می‌کنند و این تحریم موذیانه ، درآمد نفتی ایران را در سالیان آینده کاهش می‌دهد و آنها اگر بتوانند تولید نفت را در برخی کشورهای منطقه افزایش دهند شاید به دنبال تحریم خرید نفت ایران باشند و در غیر این صورت می‌تواند بر قیمت نفت تاثیر مضاعف گذارد که البته اقتصاد جهانی امروز تحمل چنین تحریمی را ندارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی درباره وجود رانت در صنعت نفت کشور گفت: در فضایی که تمرکز امور اقتصادی در دستان دولت باشد این رانت وجود دارد و راه حل موجود در دنیا این است که دولت سیاست‌گذار باشد و امور اقتصادی به مردم واگذار شود.

وی افزود: در سیاست‌های کلی اصل 44 که مجمع آن را تدوین و به تصویب مقام معظم رهبری رسید تعیین شد تا سالی 20 درصد از فعایلت‌های اقتصادی دولت به مردم واگذار شود که در صورت اجرای صحیح این موضوع، می‌توانست ظرف 5 سال فضای سالم رقابتی در عرصه اقتصادی کشور با حضور مردم تبلور یابد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش که علل اقتصادی و سیاسی واگرایی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج‌ فارس چیست؟ تاکید کرد: پیروزی انقلاب و تاثیر مردمی آن در منطقه، نگرانی‌هایی در برخی حاکمان این کشورها ایجاد کرد و کشورهای غربی نیز برای کاهش خطر رژیم صهیونیستی در افکار عمومی منطقه به این نگرانی‌ها دامن زدند.

وی افزود: جنگ تحمیلی و حمایت برخی از این کشورها از رژیم بعث، روابط میان ایران و برخی این کشورها را دچار مشکل کرد که پس از جنگ در جهت همگرایی قدم‌های مثبتی برداشته و نتایج مطلوبی حاصل شد، ولی اکنون شاهد روابط مطلوب و قابل قبول نیستیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی در خصوص تفسیر نظریه زوال دولت در دیدگاه ابن خلدون تاکید کرد: اکنون با وجود نظام‌های دموکراسی در دنیا و انطعاف‌ پذیری این دولت‌ها در مقابل خواست و اراده مردم و تعیین دوره های زمانی در انتخاب روسای کشورها این نظریه معنا و مفهوم گذشته را ندارد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسشی در خصوص دلیل عدم استفاده ایران از ذخایر نفت خزر گفت: استفاده از این ذخایر با توجه به عمق زیاد آب در این دریا نیاز به فن‌آوری پیشرفته دارد و ایران در خصوص دستیابی به این فناوری‌ ها قدم‌هایی را برداشته است که در حال تکمیل است.

وی تلاش برای گرفتن سهم واقعی ایران از منابع عظیم ذخایر نفتی در این منطقه را پراهمیت عنوان کرد و گفت: با رایزنی و پیگیری می‌توانیم به حق خود در منابع نفتی موجود در این دریا دست یابیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی در خصوص رابطه معکوس افزایش درآمدهای نفتی و دموکراسی در کشورهای نفت‌خیز تاکید کرد: این موضوع در تاریخ بعضی از کشورهای نفتی اتفاق افتاده است و لزوما به این معنا نیست که همیشه این اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: ثروت نفت می‌تواند وجود داشته باشد ولی دولت‌ها همواره باید خود را نیازمند مردم و احزاب و همچنین نهادهای مردم‌سالار ببینند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: افزایش قیمت نفت در کشورهایی که سطح سواد سیاسی مردم بالا باشد و حقوق خود را مطالبه کنند تبدیل به عاملی برای پیشرفت و آبادانی خواهد شد.

وی در پاسخ یکی از دانشجویان که در مورد نقش مرجعیت در فقه شیعه و اقدام اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رد صلاحیت یک مرجع سئوال کرد نیز گفت: مراجع همواره به عنوان شخصیت‌های پرنفوذ و تاثیرگذار در عرصه دینی و سیاسی مردم حضوری ارزشمند و غیرقابل انکار داشته‌اند، ولی همیشه استقلال خود را حفظ کرده و غیروابسته به دولت‌ها و با اتکا به مردم حضور داشته‌اند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: در مطالعه زندگی مراجع در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کرده‌اند.