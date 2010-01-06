غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه نتیجه گرایی مدیران باعث شده تا مربیان تیم ملی امنیت شغلی لازم را نداشته باشند و بدنبال موفقیت های مقطعی و زودگذر بروند که همین عامل طی سالهای گذشته باعث شده تا از پشتوانه سازی برای تیم ملی بازبمانیم به گونه ای که امروز به زمان نیاز داریم تا نسل جدید فوتبال کشور دوباره شکوفا شود و خود را در سطح اول آسیا مطرح کند.

وی تصریح کرد: نگاه نتیجه گرا به فوتبال ملی نقش بسزایی در بی توجهی به امر سازندگی بازیکنان در سطح ملی داشته و این مهم سالهاست در فوتبال ایران فراموش شده است.

سرمربی اسبق تیم فوتبال مقاومت سپاسی با اشاره به دوره حضور خود در این تیم و معرفی بازیکنان شایسته به تیم ملی اظهار داشت: درسالهایی که درتیم فجر بودم نزدیک به 15 بازیکن جوان را به تیم ملی تحویل دادم ولی درحال حاضر اکثر باشگاههای کشور، امر بازیکن سازی را فراموش کرده اند و بیشتر به دنبال خرید بازیکنان آماده و حاضری هستند.

پیروانی با بیان اینکه توجه به تیم های پایه اصلی اساسی درپیشرفت فوتبال کشور و پشتوانه سازی برای بازیکنان بزرگ است، اظهار داشت : بی توجهی به تیم های پایه درسالهای گذشته موجب شده تا امروزنتوانیم جایگزینان مناسبی برای بازیکنان بزرگی نظیر دایی، کریمی ، مهدوی کیا، عزیزی و ... پیدا کنیم و باید منتظرباشیم تا نسل جدید فوتبال ایران با سپری کردن زمان کافی شکل واقعی خود را برای ساختن تیم ملی قدرتمند پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه باید جدی ترین دغدغه فدراسیون فوتبال توجه به تیم های پایه باشد اظهار داشت: درجلساتی که با آقای کفاشیان داشتیم به ایشان پیشنهاد کردیم که با تعیین شرایط سنی امید برای بازیکنان لیگ برتر و حتی افزایش سقف تعویض ها تا 4 بازیکن که یکی از آنها بازیکنان امید باشد ، شرایطی را فراهم کنند تا بازیکنان امید به تجربه و میدان دیدگی لازم برای حضور در تیم امید دست یابیم.