تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه پانزدهم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با نوزدهم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با پنجم ژانویه سال 2010 میلادی.

- نشست اعضای کمیته ورزش‌های پایه و پرمدال ساعت 15 امروز به منظور تصویب برنامه فدراسیون‌های بوکس و دوچرخه‌سواری با حضورعلی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان این دو فدراسیون برگزار می شود.

- تیم ملی فوتبالدستی ایران به منظور حضور در مسابقات جهانی این رشته امروز تهران را به مقصد فرانسه ترک می‌کند.

- اردوی تیم ملی فوتسال ایران جهت برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال بلژیک از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می شود.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال (Copa del Rey) اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های بارسلونا با سویا آغاز می شود.

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات(English League Cup) امشب با برگزاری دیدار بلکبرن با آستون ویلا آغاز می شود.

- مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* گروه A: الاهلی - الغرافه

* گروه B: بن یاس - عجمان

* گروه C: النصر - الوصل

- دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ستارگان قطر امشب بین تیم‌های الغرافه و الاهلی برگزار می شود.