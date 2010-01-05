تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه پانزدهم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با نوزدهم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با پنجم ژانویه سال 2010 میلادی.
- نشست اعضای کمیته ورزشهای پایه و پرمدال ساعت 15 امروز به منظور تصویب برنامه فدراسیونهای بوکس و دوچرخهسواری با حضورعلی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان این دو فدراسیون برگزار می شود.
- تیم ملی فوتبالدستی ایران به منظور حضور در مسابقات جهانی این رشته امروز تهران را به مقصد فرانسه ترک میکند.
- اردوی تیم ملی فوتسال ایران جهت برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال بلژیک از امروز در کمپ تیمهای ملی آغاز می شود.
- مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال (Copa del Rey) اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای بارسلونا با سویا آغاز می شود.
- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات(English League Cup) امشب با برگزاری دیدار بلکبرن با آستون ویلا آغاز می شود.
- مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* گروه A: الاهلی - الغرافه
* گروه B: بن یاس - عجمان
* گروه C: النصر - الوصل
- دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ستارگان قطر امشب بین تیمهای الغرافه و الاهلی برگزار می شود.
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