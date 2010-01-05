  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ دی ۱۳۸۸، ۹:۱۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری نشست اعضای کمیته ورزش‌های پایه و پرمدال و همچنین برگزاری مسابقات فوتبال در اقصی نقاط جهان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه پانزدهم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با نوزدهم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با پنجم ژانویه سال 2010 میلادی.

- نشست اعضای کمیته ورزش‌های پایه و پرمدال ساعت 15 امروز به منظور تصویب برنامه فدراسیون‌های بوکس و دوچرخه‌سواری با حضورعلی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان این دو فدراسیون برگزار می شود.

- تیم ملی فوتبالدستی ایران به منظور حضور در مسابقات جهانی این رشته امروز تهران را به مقصد فرانسه ترک می‌کند.

- اردوی تیم ملی فوتسال ایران جهت برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال بلژیک از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می شود.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال (Copa del Rey) اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های بارسلونا با سویا آغاز می شود.

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات(English League Cup) امشب با برگزاری دیدار بلکبرن با آستون ویلا آغاز می شود.

- مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* گروه A: الاهلی - الغرافه
* گروه B: بن یاس - عجمان
* گروه C: النصر - الوصل

- دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ستارگان قطر امشب بین تیم‌های الغرافه و الاهلی برگزار می شود.

کد مطلب 1011442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها