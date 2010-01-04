به گزارش خبرگزاری مهر، روسای جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان عصر دوشنبه پس از پایان مراسم امضای اسناد همکاری های دو کشور در تاجیکستان در نشست مشترک خبری به تشریح برنامه های ایران و تاجیکستان برای ارتقای هر چه بیشتر روابط دوجانبه و همکاری های بین المللی پرداختند.



دکتر محمود احمدی نژاد در این نشست با بیان اینکه ایران و تاجیکستان از یک پیکره واحد هستند اظهار داشت: دو کشور دارای فرهنگ، دین ، تاریخ، زبان ، آداب و رسوم و منافع مشترک هستند و دو ملت به یکدیگر عشق و علاقه قلبی دارند و امروز احساس ما این است که در خانه و وطن خود هستیم.



دکتر‌احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه روابط ایران و تاجیکستان راهبردی، عمیق و پایدار است تصریح کرد: هیچ عاملی نمی تواند روابط مستحکم دو کشور را دچار تزلزل یا سستی کند.



وی اضافه کرد: مناسبات دو کشور در حال گسترش است و امروز هر دو دولت مصمم هستیم تا همکاری های خود را تا حداکثر ممکن ارتقا دهیم و در این زمینه اقدامات خوبی در سرمایه گذاری، تجارت، حمل و نقل و انرژی در حال انجام است.



رئیس‌جمهور مذاکرات انجام شده را سازنده و مفید دانست و با بیان اینکه در جریان این مذاکرات نسبتاً طولانی همه موضوعات دوجانبه، منطقه ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت خاطر نشان کرد: خوشبختانه دو کشور در همه بخش ها با یکدیگر اتفاق نظر دارند و امروز همکاری های ایران و تاجیکستان در همه سطوح به خوبی در حال گسترش است و تصمیمات خوبی نیز در بخش های گوناگون اتخاذ کردیم و امیدوارم این سفر گام بلندی در توسعه روابط و همکاری های دو کشور باشد.



دکتر‌احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به تحولات جهانی خاطر نشان کرد: امروز در شرایطی که جهان با تحولات بزرگی مواجه و اقتصاد لیبرال در حال فروپاشی است ارتباط بین ملت ها و دولت های دوست بیش از گذشته ضروری شده است و باید در شرایط جدید همکار و پشتیبان یکدیگر باشیم.



رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود ابراز امیدواری کرد: برنامه ریزی و طراحی هایی که جبهه استکبار برای توسعه ناامنی و تسلط بر برخی کشورها انجام داده هر چه زودتر خاتمه پیدا کند.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: امروز حضور قدرت های زورگو به ناامنی دامن زده و برای افغانستان و پاکستان مشکلاتی ایجاد کرده است که امیدواریم این مشکلات حل شود و صلح و امنیت و آرامش در کشورهای افغانستان و پاکستان استقرار پیدا کند.



امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این نشست با اظهار خرسندی از حضور دکتر احمدی نژاد در این کشور در اولین روز کاری از سال جدید میلادی گفت: امیدوارم این حضور موجب برکت و خیر هر چه بیشتر برای دو کشور باشد و تا آخر سال شامل حال دو ملت شود.



رئیس جمهور تاجیکستان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان دارای روابط استراتژیک هستند، خواستار تحکیم همکاری های تهران - دوشنبه در بخش های مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی شد.



وی همچنین با تاکید بر حمایت تاجیکستان از برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تاجیکستان معتقد است که برنامه هسته ای ایران باید از طریق دیپلماسی و گفتگو حل و فصل شود.