تاكيد مسجد جامعي بر ناشناخته بودن جنبه هاي فرهنگي جنبش مشروطيت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در نشست هيأت امناي كتابخانه مركزي تبريز ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : به دليل مبارزه با يك قدرت استبدادي جنبه سياسي انقلاب مشروطه بر ساير جوانب غلبه كرده و به عبارت بهتر جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي آن ناشناخته مانده است و مطالعه انجام شده در ارتباط با مشروطيت بيشتر از منظر سياسي مورد توجه قرار گرفته است .

وي با تأكيد بر اينكه جنبه هاي فرهنگي انديشه مشروطيت بيش از همه موارد قابل مطالعه و تأمل است افزود : در اين راستا بررسي اسناد مكتوب برجاي مانده از جمله مطبوعات دوره نهضت مشروطيت امري لازم و اولويت دار محسوب مي شود چرا كه بسياري از تلاش هاي انديشمندان و بزرگان آن دوران براي يافتن راه حل و پاسخي براي فروپاشي فرهنگي دوران استبداد بود .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد : اگر چه ما در دوران مشروطيت با نوعي بحران اقتدار فرهنگي روبروبوديم اما تبريز و آذربايجان توانستند اين بحران را شناسايي كرده ، در چالش هاي آن مشاركت و متناسب باظرفيت هاي زمان، ايده هاي جديدي را ارائه دهند .

وي يادآورشد : در آن زمان شهر تبريز پيشگام جنبش مشروطيت و به مثابه نمادي از هويت فرهنگي ايراني و شيعي ، طلايه دار حركت ايران به سوي آينده بود . مي توان گفت كه تبريز و آذربايجان در صف مبارزه با هجوم هايي هستند كه عليه ايران انجام گرفته است و اگر مشروطيت را نوعي ناسيوناليسم ايراني تعريف كنيم ، تبريز نقشي اساسي را در آن ايفا كرده است .

مسجد جامعي نوآوري ، مدنيت ، ايجاد تأسيسات تمدني جديد و نهادهاي آموزشي به شكل امروزي و فعاليت رسانها و مطبوعات در دوران مشروطيت را پايه گذار نوعي مردم سالاري ديني در تبريز دانست.



موزه نسخ خطي تبريز ايجاد مي شود



وزير فرهنگ وارشاد اسلامي در نشست مشترك با اعضاي هيأت امناي كتابخانه مركزي تبريز ، با ايجاد موزه مطبوعات آذربايجان و موزه نسخ خطي در كنار كتابخانه مركزي تبريز موافقت كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، احمد مسجد جامعي ، با اشاره به اهميت كتابخانه ها در هويت وفرهنگ كشور تصريح كرد : كتابخانه ، تاريخ و فرهنگ گذشته ما را به تاريخ و فرهنگ امروز و آينده پيوند مي زند و به عبارتي مي توان گفت كتابخانه مركز و محور فكر و انديشه است .

مسجد جامعي با پيشنهاد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي در مورد ايجاد موزه مطبوعات آذربايجان و موزه نسخ خطي در كنار كتابخانه مركزي تبريز و همچنين چاپ و انتشار فهرست كتابهاي چاپ خطي و چاپ سنگي كتابخانه مركزي تبريز موافقت كرد .

كتابخانه ملي تبريز در سال 1335 با هدف افزايش فضاي كتابخانه اي و به همت و مشاركت خيرين در كنار كتابخانه دولتي معارف تبريز راه اندازي شده است .



