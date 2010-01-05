تنها دو درصد از مردم خراسان شمالی عضو کتابخانه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد ارجایی شامگاه دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان افزود: در این برهه از زمان که به عصر دانایی و ارتباطات معروف است مردم باید بیش از پیش به فرهنگ کتابخوانی گرایش داشته باشند.

وی اظهار داشت: با گذشت 30 سال از عمر انقلاب اسلامی تاکنون هیچ کتابخانه دیجیتالی در کشور ایجاد نشده است این در حالی است که سایر کشورهای خاوریانه از کتابخانه دیجتالی بهره مند هستند.

وی در ادامه سخنانش به طرحهای در دست اقدام کتابخانه های عمومی استان اشاره کرد و گفت: طرح کتاب من، طرح مکانیزه کردن کتابخانه ها، طرح دانش افزایی از جمله طرحهای در دست اقدام این اداره است که از میان این طرحها طرح کتاب من با استقبال شهروندان مواجه شده است.

ارجایی ساخت کتابخانه مرکزی، تکمیل هفت باب کتابخانه روستایی، ساخت 17 باب کتابخانه روستایی، ساخت دو باب کتابخانه در بجنورد را از دیگر برنامه های در دست اجرای این نهاد عنوان کرد.

وی افزود: برای بهره برداری از این طرحها بالغ بر 200 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بجنورد نیز در این جلسه گفت: تبیین فرهنگ کتاب و کتابخوانی در اذهان عموم می تواند راه گشای بسیاری از مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی باشد.

رضایی در ادامه به کتابخانه های روستایی اشاره کرد وگفت:هم اکنون هفت روستا در سطح استان با همیاری دهیاری ها اداره می شوند که در امر توسعه فرهنگ روستاها موثمر ثمر واقع شده اند.

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه در دفتر فرمانداری برگزار شد.