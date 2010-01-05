"رشد دانه گرگان " به جمع چهار تیم برتر کشتی آزاد پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم رشد دانه گرگان شامگاه دوشنبه با نتیجه شش بر یک میهمان خود منتخب ملایر را در سالن کشتی امام خمینی (ره) مجموعه آزادی گرگان شکست داد.

تیم رشد دانه گرگان در اوزان 55، 60 ، 66، 74، 96 و 120 کیلوگرم به برتری رسید و در این اوزان امیرجلالی بهار، مرتضی پاشا امیری، سجاد محمدی، حسن طهماسبی، مهدی مازندران و سید احمد رسولی برابر حریفنان خود پیروز شدند.

همچنین مصطفی جوکار از تیم منتخب ملایر در وزن 84 کیلوگرم به پیروزی رسید.

سیدحسن حسینی، اویس ملاح و بهمن طیبی مربیان و سرپرست تیم رشد دانه گرگان و فرزاد غفاری، یدالله کرمی و محمد نظری مربیان و سرست تیم منتخب ملایر بودند.

چهار تیم، نفت تهران، رشد دانه گرگان، صنایع و معادن همدان و نفت و گاز مازندران در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد کشور شرکت دارند.