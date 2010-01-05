56 درصد مناطق جمعیتی مازندران کتابخانه عمومی ندارند

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: کتابخانه های عمومی به دو دسته کتابخانه های ثابت برای مناطق دارای جمعیت حداقل سه هزار نفر و کتابخانه های سیار برای مناطق دارای جمعیت پراکنده تقسیم می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ کتابخانه سیاری در مازندران فعالیت نمی کند و تنها 44 درصد مناطقی که دارای شرایط جمعیتی هستند به کتابخانه عمومی دسترسی دارند.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه کمبود فضای کتابخانه در شهرهای دارای کتابخانه مشهود است، تصریح کرد: هیچ کدام از مراکز شهرستانهای استان مازندران دارای زیربنای مطلوب کتابخانه ای نیستند.

امامزاده با بیان اینکه به جز مراکز 17 گانه شهرستانها 23 شهر و 32 روستا در مازندران دارای جمعیت بیش از سه هزار نفر هستند، یادآور شد: از مجموع 55 منطقه فوق 40 شهر و روستا فاقد کتابخانه بوده و تنها در 15 روستا و شهر استان هم اکنون کتابخانه موجود است.

وی طراحی و حمایت از تشکل های مردمی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی، حمایت از افراد و تشکل هایی که مبادرت به ایجاد و اداره کتابخانه عمومی کنند، افزایش اعضای کتابخانه های عمومی، توسعه برنامه های فرهنگی و علمی با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی، ایجاد و توسعه کتابخانه های عمومی سیار شهری و روستایی، عملیاتی کردن طرح جامع فناوری اطلاعات در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی را از اهداف میان مدت و بلند مدت نهاد کتابخانه های عمومی مازندران بیان کرد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران یادآور شد: توسعه نیروی انسانی و ارتقا بهره وری، ساماندهی کتب خطی، چاپ سنگی و کمیاب، ساماندهی کتابهای کتابخانه های عمومی استان، نوسازی کتاب های فرسوده، ساماندهی خرید کتاب بر اساس درخواست و نیاز عضو، افزایش تعداد کتابخانه های عمومی و روش بهبود انتخاب، تامین رایانه های مورد نیاز کتابخانه های عمومی و جایگزینی تجهیزات فرسوده با تجهیزات استاندارد نیز در اهداف میان مدت این نهاد لحاظ شده است.