جدال با هویت اصفهان/ تاثیرات مخرب قطار شهری نیازمند بررسی است

مجدالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: فاصله تئوری تا عمل بسیار است و ضعف نظارتی در فرایند اجراء منجر به اجرایی متفاوت با مبانی تعریف شده خواهد شد و اکنون نیز باید به عنوان صاحبان این یادگار ارزشمند تاریخی و فرهنگی از مسئولان و متولیان این پروژه عظیم خواهان توجه خاص به مسائل باشیم.

وی با انتقاد از جانمایی ایستگاه‌ها و مسیر قطار شهری در اصفهان اظهار داشت: ‌این مسیر علاوه بر تاثیرات نقد برانگیز بر پایداری پل در دراز مدت پیامدهای بسیار خطرناکی برای ابنیه پیرامون خود خواهد داشت.

تغییر الگوی رفتاری در عملکرد بافت تاریخی اصفهان تحت تاثیر تزریق شتابزده مدرنیته فرهنگی است مجدالدین رحیمی

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رحیمی یادآور شد: تغییر الگوی رفتاری در عملکرد بافت تاریخی برای شهر اصفهان تحت تاثیر تزریق شتابزده مدرنیته در محور فرهنگی موضوعی است که باید بسیار به آن توجه کرد زیراعدم توجه به تبار شناسی عناصر شهری و بی توجهی به ارزش‌های فرهنگی نهفته در کالبد شهر اصفهان منجر به تغییر الگوی رفتار اجتماعی در آن خواهد شد

این کارشناس مرمت و احیاء بناها در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " به نظر شما آیا اصفهان نیازمند قطار شهری است" با اشاره به اینکه اصفهان از منظر اصول شهرسازی دارای پیشینه کهن و درخشانی است که در سطح بین المللی نیز همچون نگینی می‌درخشد، اظهار داشت: توجه به ارزش‌های موجود در این شهر و مسائل ترافیکی در اصفهان در نهایت سبب شده تا مسئولان و متولیان امر به این ابزار مناسب روی آورند و بدون شک مطالعات گسترده‌ای در خصوص توجیه چنین سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده‌اند اما اینکه منوریل، قطار شهری، تراموا، خط ویژه اتوبوس و ... کدامیک با ویژگی‌های توریستی و شهری اصفهان تناسب بیشتری دارد جای بحث دارد.

رحیمی همچنین در خصوص تصمیم گیری برای عبور مترو در اصفهان نیز یادآور شد: بدون شک باید مطالعات بسیار دقیقی در این عرصه انجام شده باشد چرا که تصمیم‌گیری در این خصوص آن هم در اصفهان امر بسیار مهمی تلقی می‌شود .

این کارشناس مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی اصفهان افزود: شتابزدگی در فرایند مدرنیزاسیون موجب شده شاهد برخی از حرکت‌های اخیر و بعضا مضر در شهرهای مهم ایران چون اصفهان، شیراز و... باشیم.

وی از حرکت در این مسیر تحت عنوان "جدال با هویت شهر اصفهان" یاد کرد.