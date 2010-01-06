جدال با هویت اصفهان/ تاثیرات مخرب قطار شهری نیازمند بررسی است

مجدالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: فاصله تئوری تا عمل بسیار است و ضعف نظارتی در فرایند اجراء منجر به اجرایی متفاوت با مبانی تعریف شده خواهد شد و اکنون نیز باید به عنوان صاحبان این یادگار ارزشمند تاریخی و فرهنگی از مسئولان و متولیان این پروژه عظیم خواهان توجه خاص به مسائل باشیم.
وی با انتقاد از جانمایی ایستگاهها و مسیر قطار شهری در اصفهان اظهار داشت: این مسیر علاوه بر تاثیرات نقد برانگیز بر پایداری پل در دراز مدت پیامدهای بسیار خطرناکی برای ابنیه پیرامون خود خواهد داشت.
|تغییر الگوی رفتاری در عملکرد بافت تاریخی اصفهان تحت تاثیر تزریق شتابزده مدرنیته فرهنگی است
|مجدالدین رحیمی
این کارشناس مرمت و احیاء بناها در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " به نظر شما آیا اصفهان نیازمند قطار شهری است" با اشاره به اینکه اصفهان از منظر اصول شهرسازی دارای پیشینه کهن و درخشانی است که در سطح بین المللی نیز همچون نگینی میدرخشد، اظهار داشت: توجه به ارزشهای موجود در این شهر و مسائل ترافیکی در اصفهان در نهایت سبب شده تا مسئولان و متولیان امر به این ابزار مناسب روی آورند و بدون شک مطالعات گستردهای در خصوص توجیه چنین سرمایهگذاری کلانی انجام دادهاند اما اینکه منوریل، قطار شهری، تراموا، خط ویژه اتوبوس و ... کدامیک با ویژگیهای توریستی و شهری اصفهان تناسب بیشتری دارد جای بحث دارد.
رحیمی همچنین در خصوص تصمیم گیری برای عبور مترو در اصفهان نیز یادآور شد: بدون شک باید مطالعات بسیار دقیقی در این عرصه انجام شده باشد چرا که تصمیمگیری در این خصوص آن هم در اصفهان امر بسیار مهمی تلقی میشود.
این کارشناس مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی اصفهان افزود: شتابزدگی در فرایند مدرنیزاسیون موجب شده شاهد برخی از حرکتهای اخیر و بعضا مضر در شهرهای مهم ایران چون اصفهان، شیراز و... باشیم.
وی از حرکت در این مسیر تحت عنوان "جدال با هویت شهر اصفهان" یاد کرد.
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