به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دستگاه جمع آوری نفت خام و سایر فرآورده های نفتی شامل گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و. .. موسوم به اسکیمر، توسط مهندس رامین هوشیار، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ساخته شده و در تاریخ 20 مرداد ماه امسال با شماره 60470 در سازمان ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده است.

رامین هوشیار با بیان اینکه دستگاه مذکور برای نخستین بار در کشور در پارک علم و فناوری خوزستان طراحی و بومی سازی شده است، اظهار داشت: ساخت دستگاه جمع‌آوری کننده نفت از سطح دریا و رودخانه‌ در انحصار چند کشور اروپایی بود که با طراحی و ساخت این وسیله در ایران، عملا این انحصار شکسته شد.

وی تصریح کرد: اسکیمر ساخته شده می‌تواند در صنعت نفت، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه‌‌های نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو به کار رود.

این مخترع خوزستانی افزود: علاوه بر کارهای فوق، این دستگاه می‌تواند آلودگیهای نفتی بر روی سطح دریاچه‌های پشت سدها را نیز جمع‌آوری کرده و به خارج از آب منتقل کند.

هوشیار مزایای دستگاه جمع‌آوری نفت ساخته شده نسبت به نمونه خارجی آن را شامل قیمت ارزان، حذف سیستم‌های جانبی دست و پاگیر، سهولت در تعمیر و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: جنس این دستگاه از مواد مقاوم در برابر خوردگی بوده و دارای سیستم ایمنی نیز است.

وی ظرفیت جمع‌آوری این دستگاه اسکیمر ایرانی را هم اکنون 14 متر مکعب در ساعت عنوان کرد و افزود: با توجه به انتخاب نوع سیستم مکنده و براساس نیاز و درخواست متقاضی، ظرفیت جمع‌آوری دستگاه قابل ارتقا است.

هوشیار با بیان اینکه دستگاه جمع‌آوری کننده نفت خام از رودخانه و دریا اخیرا در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در تهران به نمایش گذاشته و با استقبال رو به رو شد، تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان با توجه به ماهیت کاری این شرکت قرار است از ارتقای این فناوری بومی حمایت خود را به عمل آورد.