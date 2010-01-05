خسارت 45 میلیارد ریالی باران به مزارع رامهرمز

تورج نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رامهرمز اظهار داشت: بر اثر بارندگی شدید چند روز اخیر در خوزستان که باعث طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در منطق شد، شش هزار و 755 هکتار از مزارع گندم، یک هزار هکتار از زمینهای کشاورزی مزارع سبزی مورد خسارت جدی قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین 16 حلقه چاه آب، بالغ بر 300 کیلومتر از نهرهای سنتی و کانالهای آبیاری زمین های کشاورزی، پل و جاده های بین مزارع و سیل بندها و ده ها دستگاه ماشین آلات کشاورزی و ادوات آبیاری بر اثر این بارندگی دچار خسارت شدید شدند.

با بهره برداری از فاز نخست سد مخزنی جره رامهرمز که همزمان با دور سوم سفر هیئت دولت به استان خوزستان آبگیری می شود می توان امیدوار بود که چنین اتفاقاتی کمتر در شهرستان رامهرمز رخ دهد.



اجرای این سد، تاکنون 900 میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی هزینه در پی داشته و در سال 1390 به بهره برداری کامل می رسد.

60 میلیون متر مکعب ذخیره این سد در حال حاضر است و قادر خواهد بود آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی دشت رامهرمز به وسعت 22 هزار و 300 هکتار را تامین کند ضمن اینکه کنترل سیلاب رودخانه زرد و امکان تولید انرژی برق آبی به میزان 48 گیگاوات ساعت در سال به عنوان مزایای دیگر سد جره است.

با بهره برداری کامل از این سد، چهار هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، گردشگری و صنایع جانبی ایجاد خواهد شد.