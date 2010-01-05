عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- افتتاح بزرگترین آسمان خراش جهان در شهر دبی امارات متحده عربی
- کوبا ضمن انتقاد از تدابیر جدید از سوی آمریکا برای تقویت امنیت هوایی، آن را یک "پارانویا ضد ترویستی" توصیف کرد.
- یک متخصص امنیتی: بعید است که تدابیر جدید از سوی آمریکا برای تقویت امنیت هوایی در آینده مؤثر باشد.
- مخالفت فعالان حقوق مدنی با تدابیر جدید از سوی آمریکا برای تقویت امنیت هوایی
- پوتین: سیستم تسلیحات دفاعی جدید که آمریکا در صدد ساخت آن است می تواند گفتگوهای مربوط به پیمان کاهش تسلیحات راهبردی را تحت الشعاع قرار دهد
- آمریکا نقض حریم هوایی ونزوئلا را تکذیب کرد.
- کرزای از پارلمان افغانستان خواست تا به منظور رای اعتماد به کابینه پیشنهادی از رفتن به تعطیلات زمستانی خودداری کنند..
- دیدار محرمانه یک هیئت نظامی اسرائیل از هند.
- کاروان "زنده باد فلسطین" وارد مصر شد تا از این طریق به غزه وارد شود.
- مسئله وام روسیه به بلاروس برای ساخت نیروگاه هسته ای حل شد.
- سرما در سال جاری 13 نفر را در لهستان به کام مرگ فرستاده است.
نظر شما