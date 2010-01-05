عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- افتتاح بزرگترین آسمان خراش جهان در شهر دبی امارات متحده عربی

- کوبا ضمن انتقاد از تدابیر جدید از سوی آمریکا برای تقویت امنیت هوایی، آن را یک "پارانویا ضد ترویستی" توصیف کرد.

- یک متخصص امنیتی: بعید است که تدابیر جدید از سوی آمریکا برای تقویت امنیت هوایی در آینده مؤثر باشد.

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- پوتین: سیستم تسلیحات دفاعی جدید که آمریکا در صدد ساخت آن است می تواند گفتگوهای مربوط به پیمان کاهش تسلیحات راهبردی را تحت الشعاع قرار دهد

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- دیدار محرمانه یک هیئت نظامی اسرائیل از هند.

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