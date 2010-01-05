به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز یکشنبه در سالن کارگران رشت آغاز شده بود که شب گذشته با قهرمانی تیم تهران خاتمه یافت. این تیم با کسب دو مدال طلا ، دو نقره و 51 امتیاز جام قهرمانی را از آن خود کرد.

کرج با یک طلا ، دو نقره ، یک برنز و 45 امتیاز نایب قهرمان شد. اردبیل با یک طلا، یک نقره و 26 امتیاز سوم شد و و کرمانشاه نیزبا یک طلا، یک برنز و 26 امتیاز درجای چهارم قرار گرفت. فارس هم با 25 امتیاز پنجم شد.

کمیته برگزاری این مسابقات علی تاجیک مربی تیم تهران را به عنوان بهترین مربی این دوره از مسابقات معرفی کرد. محمد رضا طاهری از سیستان و خیرالله ابوالقاسمی از تهران به عنوان داوران ، احسان نقیب زاده از کرمانشاه به عنوان فنی ترین تکواندوکار و گیلان به عنوان منتخب اخلاق انتخاب و معرفی شدند.

نفرات برتر اوزان زوج:

وزن دوم: 1- نادر قشمی(زنجان)2- صادق طالبی(تهران)3-هادی مستعان(کرج) و حمزه نظری(کرمانشاه)

وزن چهارم:1- قادر احمدی(اردبیل)2- وحید عسیی بیگ لو(زنجان )3- احسان حاج کریمی(کرج ) و آرش رضایی (گیلان)

وزن ششم: 1- پیمان جهانتاب(تهران)2- سید جعفرحسینی(اردبیل)3- مهدی کشاورز(بوشهر) و علی ساعدی فر(خوزستان)

وزن هشتم:1- اسماعیل محمدی (کرج)2- محمد علی مومنی(فارس)3- محسن رسولی(اصفهان) و فرشید فتحی(لرستان)