به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماجرای برکناری و انتصاب رئیس جدید هیئت کشتی کردستان که تنها چند ماه بعد از بازیهای المپیک پکن آغاز شد هر چند در چند روز گذشته تا حدودی کم رنگ شده اما در این مدت چانه زنیهای مختلف نیز کارساز نشد تا رئیس فدراسیون با به کرسی نشاندن حرف خود عبدالله عزیزی را از ریاست هیئت کشتی کردستان برکنار کند که این برکناری باعث بروز حوادثی مختلف در عرصه کشتی کردستان شد.

در حالی که عبدالله عزیزی مدت 10 سال سکان هدایت کشتی کردستان را بر عهده داشت که طی چند روز اخیر و بنا به اختلافاتی که با رئیس فدراسیون پیدا کرد، از کار برکنار و یکی از منتقدین وی به عنوان سرپرست انتخاب شد تا زمینه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه را فراهم کند که در این میان داستان برکناری و انتصاب رئیس هیئت کشتی استان نه تنها در محافل ورزشی که حتی به بخشهای سیاسی در استان نیز نفوذ کرد.

عبدالله عزیزی در زمان ریاست بر هیئت کشتی کردستان با جذب سرمایه های مختلف و همچنین هزینه های شخصی که برای کشتی کردستان صورت می داد باعث شد تا این رشته ورزشی در کردستان بار دیگر توجه جامعه را به سوی خود جلب کرده و جوانان این استان به تیم های ملی راه یافته و به عناوین ملی و بین المللی نیز دست یابند.

باشگاه شهدای 28 دی سنندج تنها شش ماه عمر کرد

عزیزی با تشکیل تیم شهدای 28 دی سنندج و حضور در اولین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی فرهنگی توانست که به عنوان نائب قهرمانی برسد هر چند که منتقدان وی در استان جذب بازیکنان سایر استانها در قالب تیم شهدای 28 دی سنندج را همواره مورد انتقاد قرار داده و نسبت به آن موض گیری می کردند اما به هر حال حضور تیم شهدای 28 دی تنها به حضور در اولین دوره لیگ برتر کشتی خلاصه شد و بعد از این مهم پرونده این تیم باشگاهی برای همیشه بایگانی شد.

عزیزی در خصوص وضعیت این تیم و حضور مجدد آن در رقابت های سال جاری و دلایل انحلال آن به خبرنگار مهر در سنندج گفت: تیم شهدای 28 دی در سال 86 با هزینه شخصی و کمک تربیت بدنی کردستان شکل گرفت و در رقابت های لیگ برتر حضور یافت و بیش از یک میلیارد 700 میلیون ریال برای این تیم هزینه شد که متاسفانه همکارهای بسیار اندک بود و به همین دلیل نتوانتسیم تیم را برای حضور در ادامه لیگ برتر حفظ کنیم.

وی همچنین در این مدت میزبان مسابقات مختلف کشوری و حتی بازی های انتخابی تیم های ملی در رده های مختلف سنی بود ولی دوستی های وی با یزدانی خرم دیری نپاید و این دو رفیق دیرینه کارشان به جای رسید که دعوای خود را به رسانه ها کشانده و حسابی از هم انتقاد کرده و نسبت به هم شاخ و شانه بکشند.

یزدانی خرم: تا زمانی که من در فدراسیون باشم عزیزی رئیس هیئت کشتی کردستان خواهد بود

دوستی یزدانی خرم و عزیزی تا جایی بود که رئیس فدراسیون در جریان برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کشتی کردستان در اظهار نظری جالب ضمن انتقاد به مخالفین عبدالله عزیزی در استان اظهار داشت: تا زمانی که من در فدراسیون کشتی حضور داشته باشم عزیزی نیز به عنوان رئیس هیئت باقی خواهد ماند که البته نزدیکان عزیزی در کردستان این جمله را جوابی برای لابی های گسترده عزیزی می دانند که باعث شد تا یزدانی خرم در زمان خود رای لازم برای ریاست بر فدراسیون را به دست آورد.

اما این ارتباط خیلی نزدیک بعد از پایان بازیهای المپیک پکن به یک باره از هم گسست و یزدانی خرم که تا چند ماه قبل به صورت تمام عیار از رئیس هیئت کشتی در کردستان حمایت می کرد حکم برکناری وی را صادر و خواستار اعمال نظر مدیر کل تربیت بدنی کردستان شد که البته در ابتدا با مقاومت های در استان مواجه گردید.

انتقادات عزیزی از یزدانی خرم هر روز شدت می گرفت

یزدانی خرم ابتدا در هشتم آبان ماه سال 87 با ارسال نامه ای به اداره کل تربیت بدنی کردستان خواستار برکناری عزیزی از ریاست هیئت کشتی کردستان شد که در ابتدا با مخالفت محمد شفیعی مدیر کل تربیت بدنی کردستان مواجه گردید و به همین دلیل ماجرای برکناری عزیزی 13 ماهی به تعویق افتاد ولی در این مدت انتقادات دو طرف از کارنامه هم همچنان ادامه داشت و عزیزی بدون واهمه از وضعیت تیم های ملی و برنامه های یزدانی انتقاد می کرد و آنها را زیر سوال می برد.

بعد از رایزنی های مختلف، عزیزی به کار خود در هیئت کشتی همچنان ادامه داد و در این خلال نیز برنامه های هیئت به روال عادی ادامه پیدا می کرد هر چند که در بعضی از شرایط برای برگزاری مسابقات ملی و بین المللی در استان مخالفت های از سوی فدراسیون صورت می گرفت و میزان حضور کشتی گیران و داوران استان در عرصه رقابتهای ملی و بین المللی تا حدودی نیز کمرنگ شد ولی در کنار این مهم عزیزی بدون تکیه بر فدراسیون اقدام به برگزاری مسابقات کشتی جام شهدای 28 دی در سنندج نمود و تعدادی از چهره های سرشناس این رشته ورزشی را نیز به کردستان آورد.

رئیس هیئت کشتی کردستان با دخالت سازمان تربیت کشور برکنار شد

با توجه به آغاز انتخابات ریاست جمهوری، پرونده تعیین تکلیف رئیس هیئت کشتی کردستان نیز تاحدودی بایگانی شد ولی با انتصاب سعیدلو به ریاست سازمان تربیت بدنی این بار نفوذ یزدانی خرم بر عزیزی چربید و بدون دخالت تربیت بدنی کردستان و با استفاده از اختیارات سازمان تربیت بدنی فردی دیگر به عنوان سرپرست تعیین و ریاست 10 ساله عزیزی بر هیئت کشتی کردستان پایان یافت.

در روزهای آغازین آذر ماه سال جاری کیومرث آیت پناه که از جمله منتقدین عزیزی به شمار می رفت با حمایت های جمشید خیرآبادی مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، به عنوان سرپرست هیئت کشتی کردستان معرفی و با برگزاری مراسمی رسمی در تربیت بدنی کردستان وی فعالیت خود در سمت سرپرستی هیئت کشتی کردستان را آغاز کرد تا بعد از این مهم بار دیگر حاشیه های مختلفی حول این انتصاب شکل گیرد.

حاشیه های کشتی کردستان با انتصاب سرپرست جدید هیئت همچنان ادامه یافت

داستان هیئت کشتی کردستان با این انتصاب پایان نیافت چرا که تنها چند روز بعد از این انتصاب که البته حاشیه های ناگفتنی زیادی نیز در استان به وجود آورد، درج خبری در خبرگزاری های کشور بار دیگر داستان کشتی کردستان را در راس خبرهای ورزشی کشور قرار داد.

ماجرا از جایی آغاز شد که کیومرث آیت پناه در گفتگو با خبرگزاری ها از مفقود شدن اموال هیئت کشتی کردستان خبر داد و این مفقود شدن را به گردن مسئولان سابق هیئت انداخت و در همین حین نیز رئیس فدراسیون کشتی در یکی از برنامه های ورزشی صدا و سیما بار دیگر بر عزیزی تاخت و از وی انتقاد کرد.

رئیس سابق هیئت کشتی کردستان نیز بعد از این اتفاق اقدام به برگزاری نشستی خبری نمود و در آن به بیان ناگفته های از ریاست 10 ساله خود در کشتی کردستان پرداخت و از سیاست های حاکم بر ورزش استان و سیاسی کردن آن به شدت انتقاد کرد و خواستار استفاده از نظرات کارشناسان برای اعتلای ورزش در کردستان شد.

عزیزی برکناری خود از ریاست هیئت کشتی کردستان را مسئله ای سیاسی دانست

عزیزی در این نشست خبری ابتدا برکناری خود را از ریاست هیئت کشتی کردستان مسئله ای کاملا غیرمرتبط با امور ورزشی و سیاسی دانست و استدلالهای فدراسیون مبنی بر ضعیف بودن هیئت را رد کرد و افزود: در مدت ریاست بر هیئت کشتی به ویژه در دوران آقای یزدانی خرم، هیئت کشتی کردستان دو سال به عنوان هیئت نمونه انتخاب و در هیمن حین نیز تیم جوانان کردستان به عنوان اول مسابقات کشوری رسید و در کنار آن تیم شهدای 28 دی سنندج نیز نائب قهرمانی رقابتهای لیگ برتر کشتی را کسب کرد.

رئیس سابق هیئت کشتی کردستان استدلال فدراسیون مبنی بر ضعیف بودن هیئت کشتی استان را غیرقابل قبول خواند و ضمن انتقاد بر ریاست یزدانی خرم در فدراسیون عنوان کرد: متاسفانه در زمان ریاست آقای یزدانی خرم بسیاری از پیشکسوتان کشتی فراموش شده و وی تنها با عده ای اندک که البته از نزدیکان خود وی به شمار می روند کار می کند.

عزیزی: یزدانی خرم ظرفیت شنیدن انتقاد را ندارد

وی با اشاره به عدم انتقاد پذیری رئیس فدراسیون کشتی بیان داشت: رئیس فدراسیون کشتی به هیچ وجه انتقادهای دلسوزانه کارشناسان ورزش را بر نمی تابد و بدون هیچ گونه بررسی اقدام به برکناری آنها نموده و افرادی را به کار می گیرد که بدون هیچ گونه بحثی دستورات وی را در صورتی که غیراصولی هم هستند، قبول کنند و این روند در آینده وضعیت کشتی در کشور ما را با مشکلات مختلفی مواجه خواهد کرد.

عزیزی به دلایل اختلاف نظر خود با رئیس فدراسیون کشتی کشور پرداخت و افزود: بعد از پایان رقابت های المپیک و با توجه به شکست های تاریخی کشتی گیران کشور، من نیز همانند سایر کارشناسان این عرصه به وضعیت فدراسیون و نحوه مدیریت تیم ملی انتقاد کردم که متاسفانه رئیس فدراسیون به جای اخد نظرات و تلاش برای پوشش نقاط ضعف اقدام به برکناری من نمود.

عزیزی داستان مفقود شدن اموال هیئت کشتی را شایعه خواند.

رئیس سابق هیئت کشتی کردستان در ادامه به داستان مفقود شدن اموال هیئت اشاره کرد و بیان داشت: صورت جلسه تحویل اموال هیئت کشتی به تربیت بدنی کردستان موجود است و من تنها اموال شخصی که در هیئت داشتم را با خود برده و بقیه اموال بدون هیچ گونه کم و کسری تحویل شده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان نیز در خصوص تغییر و تحول صورت گرفته در هیئت کشتی استان ضمن دعوت از همه پیشکسوتان برای کمک به این رشته ورزشی و حفظ همدلی و آرامش به خبرنگار مهر در سنندج گفت: با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در طول 13 ماه گذشته بر هیئت کشتی کردستان حاکم بوده است، باید با حفظ آرامش و همدلی بر این مشکلات فائق آمد.

نباید آینده کشتی کردستان را قربانی سلایق شخصی کرد

محمد شفیعی بیان داشت: در راستای تغییر و تحول صورت گرفته در راس هیئت کشتی کردستان متاسفانه اتفاقاتی روی داد که پیشکسوتان این عرصه باید با افزایش همدلی و همچنین به دور از سلایق شخصی و تنها در جهت اعتلای کشتی استان کردستان حرکت و نسبت به ایجاد فضای آرام تلاش نمایند تا این مشکلات را نیز پشت سر بگذاریم.

وی یادآور شد: از ورود مسائل حاشیه ای به هیئت کشتی استان کردستان باید به جد پرهیز کرد و تربیت بدنی استان کردستان به عنوان متولی اصلی ورزش با افرادی که این موارد را رعایت نکنند در جایگاه خود برخورد خواهد کرد.

تغییر و تحول صورت گرفته در هیئت کشتی کردستان سیاسی نیست

شفیعی از سیاسی کردن تغییر و تحول صورت گرفته در راس هیئت کشتی استان کردستان انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه عده ای برای رسیدن به منافع خود و با سیاسی کردن تغییر رئیس هیئت کشتی کردستان حرکت های انجام داده اند که از اخلاق یک ورزشکار به دور است.

وی در ادامه با اشاره به معرفی سرپرست جدید هیئت کشتی کردستان خاطرنشان کرد: سرپرست هیئت کشتی کردستان باید با جدیت هر چه تمامتر و با هماهنگی با تربیت بدنی استان تیم کاری خود را معرفی و انتظار داریم که در جمع اعضای هیئت رئیسه از حضور تمامی پیشکسوتان و صاحب نظران این عرصه استفاده شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان افزود: در حال حاضر وضعیت اعزام به مسابقات و همچنین تمرین باشگاه های ورزشی استان در رشته کشتی در وضعیت خوبی نیست و باید هیئت رئیسه جدید هر چه سریعتر فعالیت خود را آغاز و در راستای رفع این مشکلات و کاستی ها تلاش کند.

از تجربه عبدالله عزیزی در بخشهای مختلف ورزشی استفاده می کنیم

شفیعی در پایان بر رعایت اخلاق و جوانمردی در بین ورزشکاران به ویژه رشته کشتی تاکید کرد و گفت: دستیابی به موفقت بدون رعایت اخلاق هیچ ارزشی ندارد و امیدواریم که ورزشکاران و کشتی گیران استان کردستان با توجه به الگوهای درخشانی که در این عرصه دارند هر چه بیشتر به رعایت اخلاق توجه نمایند.

وی همچنین با اشاره به تجربیات ارزشمند عبدالله عزیزی رئیس سابق هیئت کشتی کردستان گفت: وی در مدت 10 سال گذشته تلاشهای بسیار زیادی برای اعتلای ورزش در استان انجام داده و یکی از افتخارات ورزش استان بوده و به همین دلیل از تجربیات وی در بخشهای دیگر ورزشی استفاده خواهد شد.

در حالی که هنوز تائید و تکذیب های اظهارات دو طرف هیئت کشتی کردستان همچنان ادامه دارد، که ورزش اول کشور در استان همچنان در غبار فراموشی ها سیر می کند و استانی که روزگاری پهلوانان زیادی را در این رشته داشت امروز باید چشم انتظار پایان دعوای ریاست باشد.

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گزارش: آرمان نصراللهی