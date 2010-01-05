به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد عصر دیروز (دوشنبه 14 دیماه) در نشست خبری به مسائلی مانند تذکرات اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات برنامه های این معاونت برای ارتقاء جایگاه رسانه ها و نیز برخی مسائل صنفی روزنامه نگاران پرداخت.

دبیرهیئت نظارت بر مطبوعات که بعد از جلسه صبح دیروز این هیئت به میان خبرنگاران آمده بود در مورد جایگاه این هیئت، اعضای آن و وظایف و اختیاراتش گفت: برای هیئت نظارت بر مطبوعات بسیار تلخ است که مجوزی را که برای رسانه ای صادر کرده و اعتمادی را که اعلام کرده به دلیل عملکرد منفی صاحب امتیاز سلب کند.

وی افزود: ما در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات با تذکرات اعضای محترم این هیئت مواجه بودیم که برخی از آنها ناظر به این موضوع بود که ممکن است اهل مطبوعات با قانون مطبوعات آشنا نباشند یا بعضا در خلال کار برخی موارد قانونی را فراموش کرده باشند لذا بازآموزی و یادآوری مواد قانون مطبوعات جزو ماموریتهای رسمی ما اگر نباشد دست کم جزو وظایف اخلاقی ما است.

رامین در ادامه به صورت مبسوط به فصول مختلفی از قانون مطبوعات اشاره کرد و و با قرائت این مواد قانونی کوشید یکبار دیگر قانون مطبوعات را پیش چشم رسانه ها قرار دهد.

وی با اشار به فصل دوم قانون مطبوعات (رسالت مطبوعات) تصریح کرد: تلاش برای نفی مرزبندی کاذب و تفرقه انگیز جزو وظایف اولیه و رسالتهای محوری هر نشریه است. اگر ما خواسته باشیم به نام روشن ساختن افکار عمومی اهداف قانون اساسی را زیر سئوال ببریم و قشرهای مختلف را در مقابل هم قرار دهیم یا استقلال ملی را خدشه دار کنیم تمامی اینها مغایر با رسالت مطبوعاتی است.

رامین با قرائت ماده 45 قانون مطبوعات گفت: معاون مطبوعاتی کار نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی را برعهده دارد. اگر وی نسبت به اجرای دقیق این رسالت حساسیتی از خود نشان دهد این امر جزو وظایف ذاتی وی است. ماده چهارم قانون مطبوعات نکته مهمی را مطرح می کند و آن اینکه هیچ مقام دولتی وغیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب در صدد اعمال فشار یا سانسور به مطبوعات بر آید.

وی اضافه کرد: اگر رسالت مطبوعات را در ماده 2 با ماده 4 در یک راستا قرار دهیم متوجه خواهیم شد که برخی تذکراتی که معاون مطبوعاتی به همکاران مطبوعاتی اش می دهد به معنی سانسور و کنترل نشریات نیست. ما می خواهیم در جامعه ای متمدن با اصیل ترین فرهنگ انسانی و اسلامی در کنار هم قانونمدار و منضبط عمل کنیم.

رامین ادامه داد: رسانه ها به عنوان یک جامعه فرهنگی در ملت ما تلقی می شوند و در حقیقت جزو نخبه ها و فرهیختگان و صاحبان فکر و اندیشه و پاسداران فرهنگ و اعتقادات و نگاهبانان اخلاق و فضایل انسانی و اسلامی جامعه ما تلقی می شوند لذا انتظاری که از آنان می رود حفظ این جایگاه و ارتقا آن در منظر افکار عمومی است.

رامین پائین بودن تیراژ روزنامه ها را در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران ندانست و گفت: باید اعتماد افکار عمومی را چنان جلب کنیم که چندین نشریه با تیراژ میلیونی در کشور منتشر شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه با اشاره به محدودیتهایی که در ماده 6 قانون مطبوعات لحاظ شده افزود: نشر مطالب الحادی یعنی هر مطلبی که مبانی توحیدی ما را چه در عرصه های فرهنگ، اقتصادی، اجتماع، سیاست بین الملل، حقوق و حتی ورزشی زیر سئوال ببرد و با موضوعاتی که شرع اسلام بر آنها تاکید کرده مغایرت داشته باشد و نیز ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند خلاف قانون است.

وی گفت: مبادا رسانه های امروز به خودشان اجازه دهند میراث عظیم فرهنگی ما را مورد آسیب قرار دهند.

رامین ادامه داد: ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از محدوده هایی است که نباید کسی وارد آن شود. تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ملی، حیثیت ملی و منافع ایران خلاف قانون است. اگر کسی یا رسانه ای عملکرد تعدادی آشوبگر، قانون شکن و ساختارشکن را تبلیغ و عملکرد آنها را منتشر کند و با لطائف الحیل کار آنها را توجیه کند این خلاف قانون است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد: اگر کسی بخواهد سیستم انتخاباتی ما را زیر سئوال ببرد یا یک انتخابات خاص را با هزاران دروغ و نیرنگ و فریب و تزویرهای رسانه ای زیر سئوال ببرد این به حیثیت ملی ما ضربه می زند و هر رسانه ای که این کار را بکند خائن به ملت ایران است.

وی خاطرشان کرد: افشای اسناد محرمانه، مذاکرات غیرعلنی مجلس و محاکم غیرعلنی دادگستری نیز خلاف قانون است.

رامین گفت: اهانت، توهین و افترا به جایگاه حقوقی یک فرد و افراد رده بالای حکومت چه به صورت انتشار به شکل خبری و چه تصویری خلاف قانون است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود: رسانه هایی که در طول تاریخ انتشارشان خودشان را مقید به هیچکدام از مراجع عظام تقلید ندانسته اند و مراجع و علمای اسلام را به عنوان سنگر پاسداری از ارزشهای دینی تلقی نکرده اند بعد اینها بخواهند حتی از شخصیت دینی علما و برای ضربه زدن به حیثیت و امنیت ملی سواستفاده کنند این خلاف قانون است.

وی افزود: امروز بعضی روزنامه ها برای استمرار و اصرار بر شیطنتهای خودشان از هر شیوه و شگردی که رسانه های بیگانه نشان می دهند درس آموزی و از آنها تقلید می کنند. در این شرایط نخستین وظیفه رسانه ها پاسداری از حریم و ارزشها و باورهای ملی خودشان در مقابل بیگانگان است.

رامین خاطرنشان کرد: امروز که ما در نبرد نفس گیر جنگ رسانه ها قرار داریم ، رسانه های داخلی نخستین سنگری هستند که ملت ایران در برابر بیگانگان برقرار کرده اند و نخستین وظیفه رسانه های داخلی باید ایجاد مصونیت در ملت ایران در برابر بیگانگان باشد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تصریح کرد: حفظ وحدت ملی و انسجام افکار عمومی جزو وظایف اولیه مطبوعات و رسانه ها است.

وی افزود: مجموعه ای از افراد مورد نظر هستند که اینها اجازه حضور در رسانه های ما را نه با تصویرشان نه با گزارشهایی از آنها، نه با مقالاتی از آنها و نه با هیچ وسیله ارتباطی دیگری ندارند. اعضا و گروههای ضد انقلاب، گروههای غیر قانونی، محکومین دادگاههای انقلاب و محکومین قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران، کسانی که علیه نظام فعالیت و تبلیغ می کنند از جمله این افراد هستند.

رامین پس از بیان این مواد قانونی به تذکرات برخی اعضای هیئت نظارت اشاره کرد و تصریح کرد: امروز در جلسه هیئت از اینکه تعدادی از نشریات مدام با تخلفات مکرر خودشان وقت هیئت نظارت را هر بار می گیرند اظهار گله مندی شد و مقرر شد که بنده به عنوان دبیر هیئت نظارت یکبار دیگر قانون را به رسانه ها یادآور شوم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: این امر برای اصلاح وضعیت و شرایط کنونی مطبوعات است. ما اجازه نمی دهیم که جایگاه والای رسانه ها و شخصیت گرانقدر اهل رسانه توسط عده ای خلافکار و قانون شکن هر روز مواجه با آسیب جدیدی شود.

رامین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید " با توجه به تذکرهای اخیر برخی مطبوعات و انتقاد اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به تلف شدن وقت این هیئت از طریق تذکرات مکرر به آنها، آیا سخنان امروز شما نوعی اتمام حجت با مطبوعات تلقی می شود خاطرنشان کرد: ما دوست نداریم کسی از گردونه همکاری برای رشد و پیشرفت کشور باز بماند و انتقال این دغدغه ها برای جلوگیری از سلب مشروعیت یک رسانه است. ما می خواهیم همه رسانه ها باشند و رسانه های نو نیز وارد عرصه شود و دامنه فعالیت تمام رسانه ها گسترش یابد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ابتکار که از شیوه اطلاع رسانی در خصوص تذکر کتبی به این روزنامه پرسید گفت: سابقا رسم بر این بود که تذکرات به طور مستقیم و محرمانه برای مدیران مسئول ارسال می شد اما بنده احساس کردم این شیوه ضرورتی ندارد. ما که با دوستان شفاف هستیم و برخی دوستان مطبوعاتی هم تخلفات خود را شفاف و آشکارا انجام می دهند پس چه ضرورتی دارد که ما تذکر خود را محرمانه به آنها بدهیم. دیگر هیچ تذکری الا در موارد استثنایی به مدیران مسئول ابلاغ نخواهد شد.

وی افزود: تمام تذکراتی که داده شده برای تلطیف فضای رسانه ها است. وقتی یک روزنامه با تذکر متوجه تخلفش نشود توقیف خواهد شد چرا که اگر توقیف نشود کل فضای رسانه ای را آلوده می کند. یک عنصر فاسد و آلوده چه گرفتار یک ویروس و باکتری مضر جسمانی باشد و چه گرفتار یک تیرگی ذهنی و آشفتگی فکری؛ این آشفتگی را به جامعه سرایت می دهد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش به برخی از مسائل صنفی خبرنگاران پرداخت و گفت: امیدواریم به سرعت بتوانیم هویت مشخص افراد فعال در مطبوعات و رسانه ها را شناسایی کنیم و کارت ویژه خبرنگاری را به آنها اهدا کنیم. این کارت شامل امتیازاتی خواهد بود که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است از جمله بیمه و بازنشستگی. به محض اینکه فضای رسانه ای موجبات اعتماد بیشتر مسئولین را جلب کند که امیدواریم در روزهای آینده چنین شود این برنامه ها را اجرا می کنیم.

وی ادامه داد: ما برنامه های مفصلی برای آموزش مدیران رسانه در نظر گرفته ایم. سفرهای گروهی اهل رسانه و نشستهای فکری و همایشهایی را هم تدارک دیده ایم که نخستین آنها با عنوان بررسی استراتژی رسانه های داخلی دربرابر جنگ نرم رسانه های بیگانه در آغاز بهمن ماه برگزار می شود. اما همواره باید فضا به گونه ای باشد که مسئولین امر رسانه های داخلی را به عنوان پشتوانه افکار عمومی احساس کنند.

رامین در پایان سخنانش در پاسخ یکی از خبرنگاران مبنی بر دلایل تیراژ پائین روزنامه ها گفت: من پیشنهاد داده ام که همه طیفها و همفکرهای عرصه رسانه دور هم جمع شوند و از میان نخبگان آنها یک نشریه فراگیر که قطعا تیراژ بالایی خواهد داشت منتشر شود.