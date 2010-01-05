بنای جشنواره شعر فجر بر شعر است نه شاعر/ پیشنهاد تغییر جوایز

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر صبح روز گذشته با حضور علی موسوی گرمارودی، مرتضی امیری اسفندقه و مصطفی امیدی، دبیران کل، علمی و اجرایی چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در محل معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شد.

امسال باید سی‌ا‌مین جشنواره شعر فجر را برگزار می‌کردیم

در ابتدای این نشست گرمارودی که سخنانش را با غزلی از "نوذر پرند" آغاز کرده بود ایران را سرزمینی معروف به کشور شعر در جهان نامید و گفت: بدون آنکه دچار خودشیفتگی شده باشم باید بگویم ایران از این نظر از بسیاری کشورهای جهان بالاتر ایستاده است.

وی خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: به یک سوال از پیش نگفته شما که "مگر شعر هم جشنواره می‌پذیرد؟" اینگونه پاسخ می‌دهم اولین جشنواره‌ای که می‌بایست در ایران اسلامی برگزار می‌شد جشنواره شعر بود و ما باید الان سی‌امین جشنواره شعر فجر را برگزر می‌کردیم نه چهارمین آن را.

پیشنهاد تیتر به خبرنگاران

وی همچنین به شعار جشنواره امسال اشاره و به خبرنگاران پیشنهاد کرد تیتر "جشنواره شعر فجر مبتنی بر شعر است نه شاعر" را برای گزارش امروز خود برگزینند.

این شاعر ادامه داد: اگر جشنواره امسال بتواند تنها دو شاعر جدید با استعداد را از گوشه و کنار کشور که امکان شکوفا شدن استعدادشان وجود دارد کشف کند من به نتیجه جشنواره امیدوارم.

گرمارودی در پاسخ سوال خبرنگاری در خصوص عدم استقبال شاعران خارجی از جشنواره به وی اطمینان داد که "یک شاعر خارجی در مراسم افتتاحیه و یکی دیگر نیز در مراسم اختتامیه سخن خواهند گفت".

تنها به احترام کلمه دبیری جشنواره را پذیرفتم

دبیرکل چهارمین دوره این جشنواره درباره نحوه پذیرفتن این سمت هم گفت: می‌دانید که من حتی به لحاظ شغلی هم آدم دولتی نیستم و تنها به احترام کلمه دبیری این جشنواره را پذیرفتم. اما امیدوارم سال آینده دیگر دبیر نباشم.

شاعران برای سکه شعر نمی‌فرستند

وی در پاسخ پرسشی درباره افزایش جوایز جشنواره شعر فجر در روزهای اخیر هم ضمن بیان این نکته "8000 شعر از 400 شاعر از سراسر کشور به دست ما رسیده است" تاکید کرد: من فکر نمی‌کنم این شاعران به خاطر سکه برای ما شعر فرستاده باشند و من از این حرف رنجیده شدم و شما (خبرنگار پرسش کننده) هم باید این سوال خود را پس بگیرید. یعنی واقعاً منِ شاعر برای 14 سکه شعر فرستاده‌ام.

پیشنهاد تعویض جوایز شعر فجر با پژو 405

دبیرکل جشنواره شعر فجر همچنین از ارائه پیشنهادی به شورای سیاستگذاری جشنواره برای اعطای یک دستگاه خودرو پژو 405 به عنوان جایزه خبر داد و گفت: این پیشنهاد در دست بررسی است اما اگر امسال محقق نشود دست کم امیدوارم سال آینده محقق شود.

گرمارودی ادامه داد: اگر اجازه داشتم نام داوران را اعلام کنم بدانید که همه ما مجاب می‌شدیم چرا که بزرگترین شعرشناسان مملکت و با سعه صدر و بدون توجه به مسائل جانبی جامعه با سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی و فکری کار داوری را پذیرفته‌اند و یقین دارم که یک داوری عادلانه و صحیح خواهیم داشت.

در این نشست خبری مصطفی امیدی دبیر اجرایی جشنواره هم ضمن ارائه توضیحاتی درباره نحوه برگزاری آن از حضور 50 شاعر در همایش "تعامل ادبی شاعران ایران و جهان" در فروردین ماه 89 در تهران خبر داد.