هفت موزه مردم شناسی در گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این موزه ها در شهرستانهای گنبد، مینودشت، آزادشهر، رامیان، گمیشان و گرگان درحال ساخت است.

وی اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این طرحها را 10 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: پنج موزه مردم شناسی و صنایع دستی تا پایان سالجاری در استان بهره برداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: با تجهیز و راه اندازی موزه ها و کاربری بافت تاریخی موزه ها، مردم با آداب سنن منطقه آشنا می شوند.

فعالی، از ایجاد سایت موزه در تپه قلعه خندان گرگان خبر داد و گفت: مطالعات اولیه این طرح به پایان رسید و به زودی این طرح اجرایی می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: تاکنون چهار موزه صنایع دستی و مردم شناسی در گرگان و علی آباد راه اندازی شده است.