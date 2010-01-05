روستاییان کوهرنگ مخالف جاده سازی در جنگلهای بلوط

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه جاده سازی در منطقه کوهرنگ بختیاری در اتفاقی نادر با مخالفت اهالی روستای چین مواجه شده که معتقدند در پس این جاده سازی غیر ضروری که 3 هزار درخت را در سال 84 قطع کرده و منجر به قطع نزدیک 3 هزار درخت دیگر خواهد شد اهداف خاصی پنهان است.

هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی در استان چهار محال و بختیاری در این باره به خبرنگار مهر گفت: منطقه چین یکی از زیستگاه های نسبتا بکر "کرفس" در زاگرس است. به نظر می رسد هدف اصلی از احداث این جاده مهیا شدن شرایط دسترسی آسان تر به این ذخیره گاه های با ارزش باشد. در سال گذشته هر کیلوگرم کرفس تا مبلغ 15 هزار تومان هم به فروش رفته است.

گونه کرفس که در این منطقه بکر به وفور یافت می شود علت اصلی بسیاری از اختلافات بین روستانشینان دو استان همجوار لرستان و چهارمحال و بختیاری شده است که به نظر می رسد جاده سازی در روستای چین برای نزدیک کردن منطقه بزنوید بخش بشارت شهرستان الیگودرز به این منطقه باشد.

به نظر می رسد بهره برداریهای غیر قانونی از کرفس و سایر محصولات فرعی جنگلهای منطقه بر نگرانی مردم روستای چین افزوده و در نامه ای به دفتر مناطق محروم وزارت کشور از باز شدن این جاده ابراز نگرانی کرده اند.

خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است: اهالی منطقه از احداث این جاده و عواقب ناشی از عبور و مرور آسان تر سودجویان و قاچاقچیان کرفس نگران هستند و بر راهکارهایی برای جلوگیری از تخریب طبیعت بکر و ذخیره گاه های منحصر به فرد منطقه در اثر باز شدن این جاده تأکید دارند.

این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به اینکه مسیر مورد مناقشه هیچ توجیه زیست محیطی و هیچ ارزیابی زیست محیطی ندارد، پیشتر گفته بود: جاده روستای چین به نوعی در منتهی علیه سه استان لرستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان واقع است و به دلیل اینکه منطقه ای سنگی و صعب العبور است جاده سازان بارها در مسیری با تخریب گسترده درختان پیش رفته اند و به سنگلاخ و کوه بر خورد کرده و دوباره مسیر را تغییر داده و طرف دیگر را تخریب کرده اند. این تغییر مسیر در 10 نقطه از طول جاده مشاهده شده است.