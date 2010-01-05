42 درصد صادرات گلستان مربوط به کالاهای صنعتی است

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری 45 میلیون و 141 هزار و 794 دلار کالای صنعتی به وزن 39 میلیون و 260 هزار و 261 کیلوگرم به خارج صادر شد که به ترتیب از نظر ارزش و وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 و 58 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 116 هزار و 596 کیلوگرم کالاهای پتروشیمی، هشت هزار و 678 کیلوگرم فرش، هفت میلیون و 268 هزار و 769 کیلوگرم فلز، 14 میلیون و 20 هزار و 731 کیلوگرم محصولات کشاورزی به خارج صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: در 9 ماه اول سال جاری 35 میلیون و 167 هزار و 942 کیلوگرم محصولات صنعتی به ارزش دو میلیون و 876 هزار و 944 دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب هشت و سه درصد کاهش را شاهد بوده ایم.

شهریاری بیان داشت: صادرات محصولات کشاورزی نیز در سال جاری از نظر وزن 40 درصد و از نظر ارزش 36 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: سایر مواد غذایی، رب گوجه فرنگی، آهن آلات، سایر محصولات معدنی، رنگ ورزین، سیب زمینی، عایقهای حرارتی و رطوبتی، سیمان، تخم مرغ و پرتقال، نارنگی و مرکبات 10 قلم اول کالاهای صادراتی استان را تشکیل می دهد.

طبق آمار در سال جاری بیش از 95 هزار تن انواع کالا از گمرکات گلستان به خارج صادر شد.