کتاب نویسنده 14 ساله فرانسوی پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری فرانسوی، این کتاب در 30 صفحه و ویژه کودکان تا 6 ساله نوشته شده و به زندگی قهرمانان اروپا در اوایل قرون وسطی می‌پردازد.

کاستلانی نویسنده 14 ساله فرانسوی این کتاب را به سفارش کتابخانه شهر محل زندگیش و برای فروش در نمایشگاه کتاب پاریس عرضه کرده است.

این کتاب تا کنون فروش خوبی داشته و نویسنده آن هم قصد دارد کار نوشتن را ادامه دهد.

این رویداد با وجود جالب بودنش، نمونه‌ای مشابه و البته جالبتر در کشورمان نیز دارد. چندی پیش و در رویدادی نادر در ایران کتابی از یک پسربچه هفت ساله به زیر چاپ رفت.

بامداد رفعتی نویسنده کرمانی و کم سن و سال این کتاب که امسال به مدرسه رفته عنوان کتابش را "باران قرمز و 5 داستان دیگر" گذاشته که شامل 6 داستان کوتاه است. کتاب این نویسنده خردسال ایرانی هم 30 صفحه دارد.