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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۲

کتاب نویسنده 14 ساله فرانسوی پرفروش شد

کتاب نویسنده 14 ساله فرانسوی پرفروش شد

یک پسربچه 14 ساله فرانسوی به نام "فلوریان کاستلانی" نخستین کتاب داستان خود را با عنوان "زندانی کردن قهرمان شگفتی‌ساز" چاپ و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری فرانسوی، این کتاب در 30 صفحه و ویژه کودکان تا 6 ساله نوشته شده و به زندگی قهرمانان اروپا در اوایل قرون وسطی می‌پردازد.

کاستلانی نویسنده 14 ساله فرانسوی این کتاب را به سفارش کتابخانه شهر محل زندگیش و برای فروش در نمایشگاه کتاب پاریس عرضه کرده است.

این کتاب تا کنون فروش خوبی داشته و نویسنده آن هم قصد دارد کار نوشتن را ادامه دهد.

این رویداد با وجود جالب بودنش، نمونه‌ای مشابه و البته جالبتر در کشورمان نیز دارد. چندی پیش و در رویدادی نادر در ایران کتابی از یک پسربچه هفت ساله به زیر چاپ رفت.

بامداد رفعتی نویسنده کرمانی و کم سن و سال این کتاب که امسال به مدرسه رفته عنوان کتابش را "باران قرمز و 5 داستان دیگر" گذاشته که شامل 6 داستان کوتاه است. کتاب این نویسنده خردسال ایرانی هم 30 صفحه دارد.

کد مطلب 1011518

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    نظرات

    • یه بنده خدایی IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
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      من نویسنده میخوام بشم و تا الان دارم مینویسم میخوام معروف بشم

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