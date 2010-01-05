عرضه کتابهای دستنویس ارزشمند در نمایشگاه دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، امسال در نمایشگاه کتاب دوحه قرار است علاوه بر نمایش کتابهای ناشران قطری و 24 بنگاه انتشاراتی خارجی، چندین نسخه دستنویس قدیمی و ارزشمند نیز عرضه شود.

"هوگو وست چیک" از مسئولان برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد: تا کنون تعدادی از این نسخه‌های دستنویس که قرار است در نمایشگاه دوحه عرضه شوند به فروش رفته‌اند.

وی افزود: تعدادی از خریداران عرب آمادگی خود را برای خرید این کتابهای دستنویس با ارقامی کلان اعلام کرده‌اند.

وست چیک اضافه کرد: سال گذشته افراد زیادی تلاش کردند نسخه‌ای دستنویس از قرآن کریم را که متعلق به قرن هجدهم میلادی بود بخرند اما در نهایت یک شیخ قطری با پرداخت رقمی کلان توانست آن را خریداری کند.

این مقام مسئول در برگاری نمایشگاه کتاب دوحه درباره بهای کتابهای دستنویس عرضه شده در این نمایشگاه هم گفت: قیمت این نسخه‌های قدیمی از 2000 تا 250 هزار دلار است.

قدیمیترین نسخه خطی دستنویس عرضه شده در نمایشگاه کتاب دوحه به قرن 14 میلادی برمی‌گردد.