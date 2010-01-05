صعود ایران به جام ملتهای آسیا در هاله ابهام / دایی جانشین قطبی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران تابستان امسال در رقابت های مقدماتی جام جهانی تنها 9 دقیقه تا صعود به این رقابت ها فاصله داشت اما پارک جی سونگ، بازیکن منچستریونایتد، بازی را به تساوی کشید تا 9 دقیقه به 9 میلیون مایل تبدیل شود.

"جان دوردن" ، نویسنده سایت گل، در بخش دیگری از مقاله خود می نویسد: تیم ایران در رقابت های مقدماتی جام ملت های 2011 آسیا در ماه نوامبر مقابل اردن تن به شکست داد و شکست روز چهارشنبه این تیم مقابل سنگاپور، نه تنها بخت صعود ایران به مرحله پایانی این رقابت ها را به مخاطره می اندازد بلکه از تابستان که این تیم، حضور در جام جهانی را از دست داد، یک بار دیگر انتقادات روانه این تیم خواهد شد.

علی دایی در ماه مارس 2009 به دلیل شکست مقابل عربستان در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد. وی پیش از این با سایپا به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر دست پیدا کرده و اکنون با حضور در بزرگ ترین باشگاه ایرانی، پرسپولیس، در این اندیشه است تا تعداد قهرمانی خود در کسوت مربیگری را به عدد دو برساند. این موفقیت می تواند این مربی را گزینه خوبی برای جایگزینی قطبی بکند هرچند که دایی می گوید علاقه ای به بازگشت به تیم ملی ندارد.

در بخش دیگری از این مقاله بلند آمده است: ایران در حالی که جمعی از ستاره های خود را از دست داده با این حال همچنان در صدر گروه قرار دارد و پیروزی مقابل سنگاپور، صعود این تیم به مرجله پایانی رقابت ها را تضمین می کند. قطبی پیش از این حضور در رقابت های چهارجانبه قطر گفته بود که برای قهرمانی به این مسابقات نمی رود و او به آماده سازی تیم فکر می کند. ایران دراین رویداد به قطر و مالی باخت و از سد کره شمالی گذشت.

تیم ملی ایران در عرض مدت کوتاهی سه شکست متوالی (اردن ، قطر و مالی) را پذیرا شده که این موضوع، قطبی را تحت فشار قرار داده است. ایران در روز پایانی رقابت های چهارجانبه قطر مقابل کره شمالی به برتری رسید اما با این تفاوت که کره ای راهی آفریقای جنوبی می شوند و ایرانی ها باید به بازی با سنگاپور فکر کنند.

در پایان این مقاله آمده است: این هفته برای قطبی هفته بزرگی است و برای فوتبال ایران، هفته ای بزرگ تر.