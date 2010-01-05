نظارتی بر کار تعزیه خوانها در هرمزگان وجود ندارد

هادی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اظهار اینکه باید بر کار تعزیه خوانها نظارت شود، افزود: متاسفانه در این استان هیچ گونه نظارتی بر کار تعزیه خوانها انجام نمی شود که باعث ورود تعزیه خوانهای دوره گرد به این عرصه شده است.

وی تصریح کرد: تعزیه خوانهای دوره گرد بدون مجوز در استان فعالیت و اقدام به جمع آوری پول و نذورات مردم در کوچه و بازار و هر محل دیگر کرده و حتی از بهشت زهرا هم نمی گذرند.

وی ادامه داد: حتی تعداد هر گروه تعزیه خوان دوره گرد به چهار نفر نیز نمی رسد و متاسفانه مسئولان فرهنگی استان هیچ گونه برنامه ای برای آنها ندارند اما بر منبرهای تعزیه خوانی نظارت می شود و برای آنها کلاسهای آموزشی برگزار می گردد.

وی بیان کرد: متاسفانه عدم نظارت بر کار تعزیه خوانی موجب شده تعزیه خوانها به اصول اولیه تعزیه خوانی اهمیت ندهند.

عرب اظهار داشت: متاسفانه در برخی موارد تعدادی از افراد تحت عنوان تعزیه از باورهای مردم سوء استفاده کرده اند که برای جلوگیری از این امر باید تدبیر شود.

وی ابراز داشت: این کارها باید توسط ادارات فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی و نیروی انتظامی و امور اجتماعی استانداری با مشارکت همدیگر انجام شود که متاسفانه هیچ کدام از این نهادها برنامه ای برای این امر ندارند.

وی با ابراز تاسف از عدم رسیدگی مسئولان فرهنگی استان به وضعیت نابسامان فرهنگی استان به خصوص در مورد مراسم های مذهبی بیان کرد: در این استان معتادان مانند پهلوانان معرکه گرفته و از مردم می خواهند به آنها پول دهند که این کارشان با کار پهلوانان دوره گردی که تنها برای پول کار می کنند تفاوتی ندارد.

دبیر انجمن تعزیه خوانهای هرمزگان یادآور شد: تعزیه خوانها باید مورد تایید مراجع ذیصلاح و مردم باشند و اسم آنها به ادرات مربوطه داده شود و پس از تایید به آنها اجازه فعالیت داده شود.