حمزه رادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: خرید ذرت تضمینی در استان آغاز شده است و تاکنون به میزان چهار هزار و 500 تن خریداری شده که به علت کمبود انبار‌های استاندارد برای نگهداری این محصولات به استان‌های دیگر مانند یزد و تهران فرستاده می‌شوند.

وی ادامه داد: خرید تمام این محصول تا پایان سال جاری انجام می‌شود که از شش مرکز فارغان، شمیل، شهرک صنعتی حاجی آباد و دو مرکز بندرعباس جمع‌آوری می‌شود.

مدیرکل تعاون روستایی هرمزگان اظهار داشت: بهای خرید این محصول به صورت هفتگی انجام شده و از سوی بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.

حمزه رادمنش یادآور شد: در سال گذشته میزان 96 هزار تن خرید تضمینی صورت گرفته که پیش‌بینی می‌شود میزان خرید در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شود.

وی اضافه کرد: سطح زیر کشت هفت هزار هکتار در سال جاری بوده که قسمت اعظم آن در حاجی آباد و در مناطق سر چا‌هان، دهستان تارم، فارغان، شمیل و دهنو است.