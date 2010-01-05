حمزه رادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: خرید ذرت تضمینی در استان آغاز شده است و تاکنون به میزان چهار هزار و 500 تن خریداری شده که به علت کمبود انبارهای استاندارد برای نگهداری این محصولات به استانهای دیگر مانند یزد و تهران فرستاده میشوند.
وی ادامه داد: خرید تمام این محصول تا پایان سال جاری انجام میشود که از شش مرکز فارغان، شمیل، شهرک صنعتی حاجی آباد و دو مرکز بندرعباس جمعآوری میشود.
مدیرکل تعاون روستایی هرمزگان اظهار داشت: بهای خرید این محصول به صورت هفتگی انجام شده و از سوی بانکهای عامل پرداخت میشود.
حمزه رادمنش یادآور شد: در سال گذشته میزان 96 هزار تن خرید تضمینی صورت گرفته که پیشبینی میشود میزان خرید در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شود.
وی اضافه کرد: سطح زیر کشت هفت هزار هکتار در سال جاری بوده که قسمت اعظم آن در حاجی آباد و در مناطق سر چاهان، دهستان تارم، فارغان، شمیل و دهنو است.
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