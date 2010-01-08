هرمز آل 100 درصد مطابق با استانداردهای زیست محیطی طراحی شده است

علی اکبر گلکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با تشریح وضعیت زیست محیطی در مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل گفت: قبل از آغاز پروژه تمامی مجوزهای زیست محیطی، مکان سنجی، انرژی های مورد نیاز، مسائل سیاسی و سوق الجشی طرح را گرفتیم و مواردی که دولت برای طرح ایجاد کرده است و اقدامات و دستورات سازمان محیط زیست در این طرح لحاظ شد.

وی خاطرنشان کرد: آلومینیوم المهدی در سال 76 به بهره برداری رسید، اما متاسفانه کارخانه کنترل آلودگی فعال نشد و در بخش توسعه ایی المهدی در فاز اول راه اندازی شد و از سوی سازمان محیط زیست مورد تایید قرار گرفت.

گلکار بیان کرد: پروژه احداث آلومینیوم المهدی برای 330 هزار تن برنامه ریزی و طراحی شده بود. در سال 70 توسط مهندس کلاه دوز پی گیری شد و به دلیل جانمایی یک تیم فاینانس به سرپرستی امارات جهت تامین منابع مالی ساخت 330 هزار تن، نیروگاه و کارخانه آند سازی در منطقه بازدید کردند.

به گفته وی، این تیم سرمایه گذاری پس از بازدید و تایید منطقه در زمان مرحوم نوری بخش رییس اسبق بانک مرکزی درخواست ضمانت کردند که متاسفانه مورد قبول قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: آلومینیوم المهدی با شش دیگ و مشکلات پیش رو در زمان مهندس کلاه دوز سال 76 افتتاح شد و در مراحل بعدی کارخانه کنترل آلودگی به بهره برداری رسید و پس از بازدید ابتکار رییس اسبق سازمان محیط زیست مورد تایید قرار گرفت و لوح صنعت سبز به مجتمع آلومینیوم المهدی تعلق گرفت.

به گفته وی، برای نصب کارخانه کنترل آلودگی از طریق جذب خشک و گرفتن گاز HF و گرد و غبار 40 میلیون یورو پرداخت شد.

گلکار اذعان داشت: فعالیتهای هرمزآل از سال 1999 در راستای فازهای بعدی المهدی با همکاری یک شرکت ایتالیایی با ظرفیت 110 هزار تن با تکنولوژی همسان انجام شد اما بعد از گذشت 6 سال المهدی قادر به انجام تعهدات پروژه نبود و کار ابتر ماند و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معدان کشور به عنوان متولی فلزات و آلومینیوم تعهدات المهدی را قبول هزینه های اجرای طرح را پرداخت کرد.

وی افزود: بعد از واگذاری این فاز تکنولوژی به 230 کیلو آمپر افزایش یافت و ظرفیت از 110 هزار تن به 147 هزار تن در سال افزایش پیدا کرد.

گلکار در پایان یادآور شد: 30 میلیون تومان به شرکت مهاب قدس جهت مطالعات اثرات یست محیطی پرداخت شده است و همچنین به دنبال تهیه کیت هایی جهت نصب و اندازه گیری آلودگی هستیم تا ثابت شود که طرح مشکل زیست محیطی ندارد.