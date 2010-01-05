به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوشواره های طلای مارادونا که مزین به الماس است، در سفری که این بازیکن برای کاهش وزن خود در ماه سپتامبر به "مرانو"ی ایتالیا داشت توسط پلیس ایتالیا ضبط شد. این گوشواره ها چهار هزار یورو قیمت گذاری شده هرچند که رقم بدهی مارادونا به اداره مالیات ایتالیا 36 میلیون یورو برآورد شده است.

مارادونا حد فاصل سال های 1986 تا 1991 نقش پررنگی در موفقیت تیم فوتبال ناپولی ایفا کرد. مربی حال حاضر تیم ملی آرژانتین در مدت زمان حضور خود در ایتالیا از پرداخت مالیات ممانعت کرد و دادگاه عالی این کشور در سال 2005، وی را به پرداخت 36 میلیون یورو محکوم کرد.

اداره مالیات ایتالیا سال 2006 دو ساعت مچی مارادونا به ارزش 11 هزار یورو را در حین یک دیدار خیریه در ناپل از این بازیکن ضبط کرد.

گوشواره‌های مارادونا در تاریخ 14 ژانویه به حراج گذاشته خواهند شد و حق تقدم با مجموعه داران فوتبالی است ضمن اینکه یک برگه از مشخصات پرونده مارادونا که با امضای وی در اختیار پلیس ایتالیاست به خریدار داده خواهد شد.

دیه گو مارادونا که تیم ملی ارژانتین را در رقابت های جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی رهبری خواهد کرد، در سال 1986 با این تیم به عنوان قهرمانی جهان رسید.