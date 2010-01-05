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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

ابوترابی با مهر مطرح کرد: حمایت مجلس از اولتیماتوم ایران به غرب و تهیه سوخت هسته‌ای 20درصد

ابوترابی با مهر مطرح کرد: حمایت مجلس از اولتیماتوم ایران به غرب و تهیه سوخت هسته‌ای 20درصد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اولتیماتوم ایران به دنیای غرب و آژانس بین المللی انرژی اتمی را جدی خواند و تاکید کرد که مجلس از تصمیم دولت مبنی بر تهیه سوخت راکتور تهران و تولید اورانیوم 20 درصدی درصورت عدم همکاری سایر کشورها در این زمینه حمایت می کند.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولتیماتوم دوماهه جمهوری اسلامی ایران به غرب و آژانس  برای تامین سوخت راکتور تهران، که کمتر از یک ماه دیگر پایان می یابد، اظهارداشت: ایران به طور جدی آماده آن است تا آژانس و غرب به طریقی که توافق صورت گرفته است، نسبت به تامین سوخت راکتور تهران که مصرف پزشکی و درمانی دارد، اقدام نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد که طی مدت زمان تعیین شده سوخت راکتور تهران تامین شود.

ابوترابی تصریح کرد: پیام مجلس ایران به غرب و آژانس بین المللی انرژی اتمی آن است که بهتر است آنها در زمینه تامین سوخت راکتور تهران جدی باشند.

وی تاکید کرد که اراده ملی در جمهوری اسلامی و عزم دولت و مجلس بر این است که هر چه زودتر سوخت راکتور تهران تامین شود، البته معتقدیم که این کار باید در چارچوب مقررات آژانس صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بااشاره به حمایت مجلس از مواضع هسته ای کشور ، خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور جدی به دنبال آن است تا در صورتی که سوخت راکتور تهران به هر دلیلی تامین نشود، در جهت تامین سوخت این راکتور که جنبه کاملا صلح آمیز و درمانی دارد، از طریق داخلی عمل نماید.
 

کد مطلب 1011547

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