جنگ یمن تهدیدی برای منطقه و جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "هیلاری کلینتون" روز دوشنبه پس از برگزاری نشستی با نخست وزیر قطر بر این موضوع پافشاری کرد که جنگ یمن تهدیدی برای کل جهانیان است.

وی افزود اوضاع جنگ در یمن هر روز بدتر و بدتر می شود و این کشور بدون کمک جامعه بین الملل توانایی مقابله با تهدیدهای القاعده را ندارد.

کلینتون این اظهارات را در حالی بیان کرد که اخیرا شبکه تلویزیونی ای. بی. سی. نیوز در گزارشی اعلام کرد: "باراک اوباما" که برنده جایزه نوبل شده خود دستور حمله نظامی اخیر به یمن را صادر کرده است، حمله ای که در آن غیر نظامیان از جمله کودکان، هدف قرار گرفته و کشته شدند.

این شبکه خبری به نقل از مقامهای ناشناس در دولت آمریکا اعلام کرده بود: بر اساس دستور اوباما هواپیماهای نظامی دو اردوگاه را در شمال پایتخت یمن به طور همه جانبه مورد هدف قرار دادند.