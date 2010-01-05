به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 44 صفحه‌ای داستان "طوطی و بارزگان" از دفتر نخست مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی را با هدف آشنا کردن نسل جوان با ادبیات کلاسیک ایران روایت می‌کند.

"طوطی و بارزگان" یک جلد از مجموعه آثاری است که در آینده به طور سلسله‌وار در حوزه ادبیات کلاسیک ایران منتشر خواهد شد و ارائه مصور گنجینه‌های جاویدان ادبیات کهن ایران فراتر از مرزهای سنی و جغرافیایی یکی از اهداف چاپ این مجموعه است.

فیروزه گل‌محمدی تصویرگر و نقاش ایرانی تا کنون در عرصه‌های جهانی و ایرانی تصویرگری کتاب کودک جوایز متعددی کسب کرده است. آثار گل‌محمدی تا کنون در ایران، خاورمیانه، خاور دور، اروپا و آمریکا به نمایش گذاشته شده‌اند. وی مینیاتوریست است و منتقدان هنری غالبا از سبک و شیوه‌ پرداخت وی همچون تحولی نو و زنده در مینیاتور ایران نام می‌برند.