به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 44 صفحهای داستان "طوطی و بارزگان" از دفتر نخست مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی را با هدف آشنا کردن نسل جوان با ادبیات کلاسیک ایران روایت میکند.
"طوطی و بارزگان" یک جلد از مجموعه آثاری است که در آینده به طور سلسلهوار در حوزه ادبیات کلاسیک ایران منتشر خواهد شد و ارائه مصور گنجینههای جاویدان ادبیات کهن ایران فراتر از مرزهای سنی و جغرافیایی یکی از اهداف چاپ این مجموعه است.
فیروزه گلمحمدی تصویرگر و نقاش ایرانی تا کنون در عرصههای جهانی و ایرانی تصویرگری کتاب کودک جوایز متعددی کسب کرده است. آثار گلمحمدی تا کنون در ایران، خاورمیانه، خاور دور، اروپا و آمریکا به نمایش گذاشته شدهاند. وی مینیاتوریست است و منتقدان هنری غالبا از سبک و شیوه پرداخت وی همچون تحولی نو و زنده در مینیاتور ایران نام میبرند.
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