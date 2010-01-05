به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "مکبث" رضا ثروتی، "گاومیش" حامد مهینی، "ماه‌زدگان" بهرام تشکر، "روزی محله‌ای روزگاری" خیرالله تقیانی‌پور و جواد نوری، "سیندرلا در بن‌بست" امید نیاز، "گلف" نعمت زمان‌پور، "حکایت دختری که خاتون مغربی را دید"جلال خباز، "غریبه‌ای در خانه" دلارا نوشین، "دخترای ننه‌دریا" مریم شوقی، "این عسل شهد گلی خونین است" محسن رنجبر و "کفترطلا" رضا جوشعار در بخش جشنواره جشنواره‌های فجر به صحنه می‌روند.



در بخش مسابقه پوستر تئاتر نیز 185 طرح از 85 طراح به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر ارسال شده است. از این میان هیئت انتخاب این بخش تعداد 30 اثر را به بخش مسابقه و نمایشگاه معرفی خواهد کرد. همچنین آثار انتخاب شده در قالب کتابی به همراه مرور مسابقات قبلی و 25 سال پوستر تئاتر ایران به چاپ خواهند رسید. نمایشگاه پوستر تئاتر نیز در ایام جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.



طبق آمار اعلام شده در این دوره از جشنواره 20 استان با 42 اثر در بخش‌های 14‌گانه جشنواره شرکت کرده‌اند که در این میان خراسان رضوی با پنج اثر،‌ هرمزگان، خوزستان و کردستان هر کدام با چهار نمایش بیشترین گروه‌های شرکت کننده در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر را دارند.



بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری حسین پارسایی از دوم تا 11 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

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