87 میلیارد ریال در مصرف آرد در خراسان رضوی صرفه جویی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد عبدوس صبح سه شنبه در حاشیه نشست کارگروه اصلاح الگوی مصرف در استانداری خراسان افزود: با توجه به حضور 25 میلیون نفری زائر در مشهد و جمعیت متوسط ماهانه 5.3 میلیون نفری در مشهد اقدامات مناسبی در جهت اصلاح الگوی مصرف در مبحث نان برداشته شده است.

وی با اشاره به کاهش میانگین مصرف سرانه آرد در خراسان رضوی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده توانسته ایم سرانه مصرف ماهانه آرد در استان را از 10 کیلوگرم به 9 کیلوگرم کاهش داده که این امر باعث صرفه جویی به مبلغ 164 میلیارد ریال شده است و همچنین با کاهش درصد سبوس گیری از آرد علاوه بر افزایش ارزش غذایی نان در این مدت 25 هزار تن در مصرف آرد صرفه جویی شد.

وی درصد دور ریز نان را در سطح استان در حدود 15 درصد ارزیابی کرد و تاکید کرد: برنامه هایی از قبیل حذف جوش شیرین، آموزش مداوم نانوایان و استفاده از سهمیه به طور مناسب و حرکت به سوی پخت صنعتی نان باعث کاهش این درصد و افزایش کیفیت نان در سطح استان می شود.

عبدوس با اشاره به فعالیتهای شورای آرد و نان و سازمان غله پیرامون افزایش استانداردهای مراکز پخت نان خاطرنشان کرد: در 10 ماهه امسال بالغ بر 30 میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد پایین در اختیار 190 واحد پخت نان در سطح استان قرار گرفت تا این مراکز به استانداردهای اولیه و لازم بهداشتی مجهز شوند.

وی در پایان با اشاره به بازرسی های مداوم از نانوایی های سطح شهر گفت: با آگاه سازی مردم و خبازان مشهدی، شاهد مصرف پایین جوش شیرین در سطح نانوایی های سطح مشهد هستیم اما هنوز کمتر از نیم درصد خبازان از جوش شیرین در پخت نان استفاده می کنند.